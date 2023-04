Assiste al furto al supermercato. Blitz del carabiniere fuori servizio

Montevarchi, 1 aprile 2023 – Stava facendo la spesa al supermercato quando si è accorto di un borseggio ed è intervenuto nonostante fosse nel suo giorno libero. Il protagonista della vicenda è un carabiniere in forza alla stazione di Montevarchi. Nei giorni scorsi si era recato per acquisti all’Ipercoop di via dell’Oleandro. Un pomeriggio come tanti solo che stavolta ha notato aggirarsi tra gli scaffali una donna conosciuta dalle forze dell’ordine per una serie numerosa di precedenti per furto con strappo. Si è insospettito, ha deciso di tenerla d’occhio e alla fine l’intuizione si è rivelata giusta perché poco dopo l’ha vista mentre si avvicinava a una cliente ottantenne e approfittando di un attimo di distrazione di quest’ultima, impegnata a scegliere uno dei prodotti esposti sui ripiani, le sottraeva il portafogli lasciato per un attimo incustodito nel carrello. Una mossa fulminea prima di dileguarsi tra la folla di acquirenti e raggiungere il parcheggio esterno per poi fuggire a bordo di un’auto guidata da una complice.

Tentativo vano, perché il militare in borghese, bypassando casse e clientela in fila, ha raggiunto la propria macchina e si è messo all’inseguimento, allertando al tempo stesso i colleghi della centrale operativa della Compagnia di San Giovanni Valdarno per chiedere di inviare rinforzi. Grazie al supporto di una gazzella dell’Aliquota Radiomobile, la vettura delle fuggitive alla fine è stata intercettata e bloccata. La borseggiatrice, che aveva ancora con sè il portamonete rubato, poi restituito alla legittima proprietaria, è stata denunciata per furto aggravato e per minaccia a Pubblico Ufficiale, mentre la sua "comare", trovata al volante sebbene avesse la patente di guida revocata, è stata deferita alla magistratura.

E sempre nell’ipermercato montevarchino gli uomini dell’Arma della caserma cittadina hanno identificato e denunciato per tentato furto aggravato un pregiudicato di 35 anni che aveva cercato di rubare diversi generi alimentari, ma era stato scoperto e fermato dal personale addetto all’antitaccheggio. In attesa dell’arrivo dei militari, tuttavia, era riuscito a divincolarsi dai sorveglianti e a guadagnare l’uscita dandosela a gambe levate. Giunti sul posto i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini e in base alla descrizione ben presto capito che si trattava di una loro vecchia conoscenza. La conferma è arrivata dalle immagini del circuito di sicurezza interno al supermarket e dal pedinamento elettronico, ovvero la ricostruzione dei movimenti del trentacinquenne analizzando la rete di videosorveglianza urbana. Per l’uomo è scattata quindi la denuncia in stato di libertà alla Procura di Arezzo.