Assalto di notte in discount e multimarket

Notte movimentata a Monte San Savino alla vigilia della festa dell’Immacolata. Ladri hanno cercato di fare il colpaccio ai danni di un discount prima e di multimarket poi. Ma alla fine i colpi messi a segno hanno portato solo a un magro bottino: 500 euro.

Ma riavvolgiamo la pellicola che è andata in scena questa notte partendo da ieri mattina.

Al consueto orario di apertura del supermercato alle 8.30, chi è arrivato davanti a DPiù di Monte San Savino per fare la spesa si è trovati un cartello con su scritto che il market avrebbe aperto piùtardi. Infatti nella notte i ladri erano riusciti ad entrare all’interno per svuotare la cassaforte. Ma il colpo è andato a vuoto, i ladri hanno cercato di aprirla ma poi hanno dovuto desistere. Hanno lasciato solo danni all’interno e ad altri dispositivi. Ma hanno proseguito nel lotro intento. E così prima di fuggire hanno cercato di fareun ulteriore assalto a un multimercato che non dista lontano dal supermeracato. E così si sono fermati a Casa del Risparmio, uno dei classici multimarket dove si può acquistare di tutto.

E proprio qui sono riusciti ad entrare e a prendere 500 euro. Un bottino davvero magro. Visto la mal parata hanno deciso di scappare prima di essere scoperti e magari raggiunti dai carabinieri. E sono proprio gli uomini dell’Arma che adesso stannoindagando sui due colpi, le tele telecamre di sorveglianza potrebbero dare una mano alle i indagini.