Assalto all’azienda, caccia ai banditi. Al setaccio le telecamere della zona

di Claudio Roselli

Ancora nessuna traccia dei malviventi (quattro quelli filmati dalla videosorveglianza interna e tutti con il volto coperto) che nelle prime ore di venerdì hanno compiuto l’assalto alla Nicol Preziosi , portando via argento da lavorazione per un valore stimato attorno ai 300mila euro. Le indagini dei carabinieri proseguono serrate e su entrambi i versanti della vallata, dal momento che siamo in una zona di confine. Un colpo da professionisti, studiato nei particolari, ma condizionato da un imprevisto: la durata temporale più veloce di quanto i ladri avevano probabilmente pronosticato, per cui la loro fuga è stata di fatto anticipata, anche perché la Stazione dei carabinieri si trova a pochissime centinaia di metri dalla sede dell’azienda e i militari non hanno esitato un attimo nel partire. Che cosa dunque può essere accaduto? Non potevano di certo scappare a bordo dell’autotreno rubato al noto supermercato di Città di Castello, con tanto di logo sul cassone, che era stato posizionato per bloccare il traffico (il mezzo pesante è stato quindi subito recuperato) e allora l’unico sistema – siamo sempre nel puro campo delle ipotesi – era quello di fuggire a piedi per raggiungere un eventuale quinto componente della banda, che può averli attesi in un preciso punto e fatti salire in un’altra auto poi dileguatasi senza essere stata intercettata.

Anche ammesso che sia andata così, quale strada possono avere imboccato i responsabili del blitz notturno alla Nicol? Purtroppo, su questo versante e le vie di accesso al paese non possono fornire un valido supporto, nel senso che non esiste una rete con sistemi di lettura targhe come invece è presente nella vicina Sansepolcro. Ciò è destinato a complicare il lavoro degli inquirenti, tanto più cheda quel versante vi sono altre due vie che potrebbero aver preso e che magari erano state studiate a tavolino: l’una conduce alla frazione di Toppole e da qui, andando avanti, si sbuca nella zona di Molin Nuovo; l’altra invece prosegue in direzione di Catigliano. Insomma, i punti interrogativi rimangono molti; rimane il fatto che, pur non riuscendo ad aprire le casseforti ed essendo costretti di conseguenza ad "arraffare" ciò che hanno trovato, i quattro ignoti si sono comunque impossessati di un bottino rilevante e che il loro modus operandi ha più di un’analogia con quello messo in pratica in altri due luoghi dell’Aretino, a Quarata e a Ponticino e sempre a danni di aziende orafe. Elementi più che probanti per dedurre che possa trattarsi, di persone appartenenti quasi sicuramente a una stessa organizzazione, specializzata in reati di questo genere.