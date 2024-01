Assalto all’autogrill con il machete. Arriva la condanna di un rapinatore

di Claudio Roselli

SANSEPOLCRO

È stato arrestato dai carabinieri di San Giustino Umbro, in esecuzione di un ordine emesso dallo specifico ufficio della Procura di Perugia, il 22enne magrebino residente nel Comune altotiberino che nel dicembre del 2022 era stato fra gli autori della rapina al distributore di carburanti ubicato a San Secondo di Città di Castello (avvenuta il giorno 22) e poi della tentata rapina all’area di servizio "Tevere" lungo la E45, il 27, fra le due uscite per Pieve Santo Stefano.

Il giovane dovrà scontare tre anni e otto mesi di reclusione, più cinque di interdizione dai pubblici uffici. Avendo già scontato agli arresti domiciliari circa sette mesi, dovrà espiare ora la pena residua: tre anni e un mese di reclusione.

Nel corso delle operazioni relative all’esecuzione della misura restrittiva, i militari hanno effettuato una perquisizione personale, rinvenendo anche dieci grammi di hashish, motivo per il quale il nordafricano è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Il condannato è stato trasferito nella casa circondariale di Capanne.

Gli altri due complici del magrebino, un 24enne argentino e un 25enne italiano, entrambi residenti a Città di Castello, rimangono ai domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. Le indagini, subito avviate, avevano evidenziato anche il "modus operandi" della banda, uguale in entrambe le circostanze: volto coperto con appresso machete e roncola per puntare a portar via gli incassi giornalieri delle varie attività prese di mira. Obiettivo andato a segno a San Secondo, dove avevano puntato il machete alla testa del benzinaio titolare dell’esercizio, facendosi consegnare la somma di circa 2mila euro a fine giornata e allontanandosi in fretta a bordo di un’auto di grossa cilindrata che li attendeva nei pressi con il motore acceso.

A Pieve Santo Stefano, invece, il piano dei malviventi era saltato perché, mentre uno di essi minacciava un cliente dell’autogrill e l’altro intimava il cassiere di farsi consegnare le chiavi della cassa e della cassaforte, il terzo componente – rimasto fuori per fungere da "palo" – si era accorto dell’improvviso arrivo di una pattuglia delle forze dell’ordine. Alla vista dell’auto i tre avevano deciso immediatamente di desistere dai loro propositi e di allontanarsi nel più breve tempo possibile dall’area di servizio, salendo sulla stessa vettura utilizzata per la rapina di San Secondo e guidata da un quarto individuo, che le indagini hanno permesso di identificare come un ghanese di 28 anni indagato a piede libero e residente anch’egli nella città tifernate.

I carabinieri di Città di Castello e di Sansepolcro avevano così dato inizio ad una serie di accertamenti investigativi coordinati dalla Procura di Perugia; indagini tecniche e attività di perquisizioni che hanno consentito l’acquisizione di una serie di elementi probanti sulla responsabilità delle persone sopra ricordate. Per una di esse, come ricordato, sono ora scattate le manette ai polsi.