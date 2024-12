Assalto alla ditta orafa Fullove, fermato un sospettato

Laterina (Arezzo), 2 dicembre 2024 – La polizia ha fermato un uomo sospettato di essere tra i componenti del gruppo che giovedì sera ha assaltato l'azienda Fullove, ditta orafa di Laterina (Arezzo). Stando a quanto emerge l'uomo, di nazionalità straniera, sarebbe stato fermato il giorno successivo in un distributore di benzina poco lontano dalla sede della ditta, con ancora indosso una tuta bianca come quella vista nelle immagini registrate dalle telecamere durante durante l'assalto che ha fruttato un bottino di 140mila euro. Oggi in tribunale ad Arezzo si è svolta davanti al gip l'udienza di convalida. Secondo gli investigatori lo straniero, di cui non è ancora ben chiaro il presunto ruolo avuto nel colpo, potrebbe essere molto importante per arrivare a rintracciare gli altri componenti della banda.