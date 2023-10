Assalto alla Cgil, le richieste del pm: "Condannate Franceschi a 9 anni"

Una richiesta di condanna pesante per Lorenzo Franceschi, 60 anni, leader aretino di Forza Nuova noto con il soprannome di battaglia di Ciclone e protagonista, negli anni, di tanti casi di cronaca. Stavolta rischia di passare 9 anni in carcere per l’assalto neofascista alla sede nazionale della Cgil avvenuta nell’ottobre del 2021 a cui ha partecipato, ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Roma fu messa "a ferro e fuoco" per molte ore. Una "azione dissennata e spregiudicata" compiuta da "sconsiderati che hanno colpito un simbolo dei lavoratori e della democrazia: un giorno funesto per l’intera città". Non ha usato mezzi termini il pubblico ministero di Roma, Gianfederica Dito, nel ricostruire quanto avvenuto nella capitale due anni fa dove un corteo, a margine di una manifestazione indetta per protestare contro le misure anti Covid disposte dal governo, ha raggiunto la sede della Cgil assaltandola e devastandola.

"Le immagini successive ci hanno riportato uno scenario simile a quello di un immobile terremotato", ha detto il rappresentante nel corso della requisitoria nel filone principale del procedimento. Sette le richieste di condanna: per Lorenzo Franceschi 9 anni mentre le più alte, a 10 anni e mezzo di carcere, sono arrivate nei confronti degli storici leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino che hanno avuto un ruolo primario nella "guerriglia urbana che ha stravolto il normale svolgimento della vita cittadina".

Nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, la Procura contesta i reati di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza pluriaggravata. Per le altre posizioni il rappresentate dell’accusa ha sollecitato una condanna sempre a 10 e mezzo per Luigi Aronica e 9 anni e 6 mesi per Pamela Testa. Nove anni chiesti, oltre che per Lorenzo Franceschi anche per Luca Castellini e Salvatore Lubrano.

Nel corso della requisitoria il pm ha ricostruito quanto avvenuto quel giorno. Richiesta che Forza Nuova in una nota definisce "assurde".

"Emerge dai video - ha affermato il pubblico ministero capitolino - che hanno cristallizzato i fatti, che siamo in presenza di eventi drammatici e cruenti con il tragico epilogo della devastazione della sede del sindacato. Arrivati nella sede della Cgil sono stati gli stessi operatori di polizia, pur essendo abituati alla gestione dell’ordine pubblica, a riferirci di una situazione mai vista in cui loro stessi hanno avuto paura". Il pm ha definito "imbarazzante e surreale" la versione fornita dagli imputati nel corso del loro esame in cui si sono limitati a "parlare della volontà di fare un semplice sit-in".

La sentenza è attesa per il 20 dicembre.