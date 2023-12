Assalto alla Cgil, il Ciclone non molla. L’avvocato: "Pronti a fare appello"

Mercoledì si è tenuto l’ultimo capitolo, ma solo per il momento, dell’assalto alla Cgil di Roma. Tra i protagonisti l’aretino Lorenzo Franceschi, 60 anni, conosciuto come Ciclone, leader di Forza Nuova, finito a processo con l’accusa di devastazione. Era il 9 ottobre 2021. Dovrà scontare 8 anni e 2 mesi di pena, a fronte dei nove anni chiesti dalla procura di Roma, rappresentata dalla pm Gianfederica Dito. La sentenza è stata pronunciata mercoledì dai giudici romani della prima sezione penale. Siamo alle prime fasi del processo, la prima sentenza a cui, l’avvocato di Franceschini, Mario Giancaspro ha già comunicato di voler far ricorso.

Franceschi quindi, come gli altri sette condannati, al momento è libero. Dopo dieci mesi di misure cautelari, di cui 6 in carcere nella casa circondariale ad Arezzo e 4 ai domiciliari, adesso nei suoi confronti non ci sono misure, il Ciclone è quindi libero di fare la propria vita. Proprio per l’assenza di misure cautelari e per il fatto che il reato di cui è accusato non è destinato a cadere in prescrizione, non c’è urgenza di chiedere l’appello.

"Quindi, con ogni probabilità – spiega l’avvocato Giancaspro – la prima udienza in corte d’appello sarà nei primi mesi del 2025". Dopo i fatti di Roma, di fronte agli inquirenti, Franceschi aveva affermato che quel giorno di due anni fa era entrato nella sede della Cgil "per curiosità".

Aveva preso parte al corteo di manifestanti No vax e No Green pass per protestare contro le direttive nazionali che rendevano obbligatorio il certificato verde per accedere ai luoghi di lavoro. Poi, insieme a circa 200 persone, si era allontanato dal corteo, dirigendosi verso la Cgil. In seguito avrebbe ammesso di avere con sé una bandiera, negando di aver colpito con quell’asta i poliziotti e di aver rotto la vetrata del sindacato.

La difesa di Franceschi da sempre ha puntato su due elementi: il fatto che la manifestazione fosse stata autorizzata dalle autorità e che "la devastazione non si sarebbe verificata in quanto il danno è stato esiguo. Pari a 23 mila euro". Secondo il difensore "la partecipazione a un singolo atto di danneggiamento" non farebbe sussistere il reato di devastazione per l’aretino. Difesa che al momento non ha convinto la prima sezione penale di Roma. Tra un anno circa si torna in aula in corte d’appello.

