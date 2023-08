Assalto al Polifonico, alberghi pieni La scossa del concorso alla città

di Claudio Santori

Il vento del Polifonico: forse l’unico nei giorni del grande caldo. Comincerà stamattina alle 9, con la Masterclass in direzione di coro del M° Ambrož Copi, l’invasione della città da parte delle truppe del concorso. Invasione gioiosa a suon di semicrome, nelle migliori tradizioni dei tempi andati. È una “carica” di 600 persone fra coristi, giurati e invitati, distribuiti in hotel e ristoranti cittadini eo, a termini di regolamento, in locali distanti "non oltre 40 km. dalla città". Così, se la maggior parte è sistemata in città, fra il Minerva, Cecco, l’Etrusco, il Piero della Francesca e il Vogue Hotel, a qualcuno è toccata una bella trasferta con anda e rianda fra il Park Hotel di Battifolle e la Caurum Hall, ossia l’Auditorium “Guido d’Arezzo” di via Spallanzani, dove avrà luogo in questa edizione l’intero concorso.

Non tutti sanno che questa sala, della capienza di un migliaio di spettatori, era stata predisposta una decina di anni fa per ogni tipologia di ascolto musicale (orchestra sinfonica, musica vocale-strumentale, solisti e e musica da camera) con la bellezza di 96 (novantasei) diffusori acustici, costati a suo tempo la bella cifra di trecentomila Euro, e mai utilizzati, secondo un copione nazionale ben noto.

Il direttore artistico, Luigi Marzola, ha compiuto un piccolo miracolo: con la spesa di appena quattromila Euro è riuscito, avvalendosi di esperti di allestimento di sale acustiche di livello internazionale, a rendere operativo l’imponente sistema.

"Ho restituito agli aretini - spiega – ciò per cui avevano speso. Il sistema, che ho personalmente verificato nei giorni scorsi, consente di avvertire la musica non come diffusa, ma proprio come se provenisse dalla fonte sonora. Naturalmente questo non significa che in avvenire non si tornerà ad usare il Petrarca, ma al momento sembra più saggio sperimentare l’intero concorso in un’unica sede".

Non possiamo che concordare e siamo curiosi di goderci questo particolare effetto sonoro: lo scorso anno infatti, su queste colonne, criticammo proprio l’acustica della sala innescando, come forse si ricorderà, una piccola querelle.

Dunque la giornata di oggi sarà aperta in nome della didattica alle 9 nella chiesa di San Michele con una Masterclass (fiore all’occhiello da decenni della Fondazione) che sarà conclusa domani. E il tutto entrerà nel vivo della “cornice” degli eventi collaterali alle 14,30 col convegno internazionale di studi musicologici "Eredità e prospettive della coralità contemporanea a cappella", per concludersi alle 21 nella Basilica di San Domenico col concerto to di apertura del “KGBL Chamber Choir” di Lubiana (Slovenia) | diretto Ambrož Copi.

In contemporanea la kermesse dei cori in provincia con l’esibizione del coro indonesiano “The Arcipelogo Singers” a Sansepolcro. L’ingresso è gratuito a tutti gli eventi in programma e tutte le esecuzioni saranno trasmesse in streaming.

Una curiosità: il trofeo “Gran Premio Città di Arezzo” è stato realizzato da Francesco Conti che lega in tal modo personalmente il Polifonico con la Giostra del Saracino: le due manifestazioni più antiche e prestigiose della città. E’ al tempo stesso l’autore della lancia e quello del riconoscimento ai migliori gruppi. Saldando il tandem tra cori e Giostra che è pronto a dare la scossa all’agosto aretino.