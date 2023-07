Assalto a colpi di mazza alla Coop Cassette di sicurezza svuotate Ladri ripresi dalle telecamere

di Claudio Roselli

Un blitz rapido e pur sempre fruttifero a livello di denaro sottratto. Anche il supermercato Coop di viale Osimo a Sansepolcro (nella foto l’ingresso principale), a nord della città, non è sfuggito dal mirino dei ladri.

Il colpo è stato messo a segno nella notte fra mercoledì e giovedì; erano per l’esattezza le 3 di notte del 6 luglio quando la banda ha deciso di entrare in azione servendosi di un piede di porco e forzando vari accessi, uno dei quali (non quello dei clienti) si è aperto, proprio accanto alla cassettiera che costituiva il loro vero obiettivo e che è composta da 39 piccole celle, tutte rigorosamente chiuse, nelle quali sono riposte le somme in denaro utilizzate dai dipendenti come fondo cassa.

L’unico sistema praticabile era quello di sfondare i piccoli sportelli e per fare questo i malviventi avevano portato appresso una mazza, con la quale ne hanno aperte 7-8, ben sapendo che avrebbero potuto imbattersi anche in uno scompartimento privo di soldi.

In effetti, la telecamera della sorveglianza interna ha ripreso i componenti della banda (tre in totale, tutti con il volto coperto) in preda a qualche momento di nervosismo e impazienza, perché evidentemente aveva percosso la cella sbagliata, anche se alla fine alcune giuste sono riuscite a beccarle.

Il tutto mentre l’allarme era già scattato e quindi di tempo a disposizione ne era rimasto davvero poco, roba di secondi spiccioli; non a caso, dagli scaffali del supermercato non è stato toccato assolutamente nulla, a dimostrazione del fatto che l’obiettivo dei ladri (senza dubbio specializzati in questo genere di interventi) era ben preciso e soprattutto era uno soltanto.

Risultato: i tre hanno preso il bottino e sono scappati in fretta e furia prima dell’arrivo dei carabinieri, quindi per ora hanno avuto ragione loro.

Le indagini sono immediatamente scattate: è ancora in fase di ricognizione l’ammontare del denaro trafugato (si parla di una somma intorno ai 3mila euro), comunque inferiore all’entità dei danni provocati, che arriverebbe a circa 8mila.

Un fatto che avrebbe molte analogie operative con quello perpetrato oltre un mese a spese un altro dei supermercati della rete Unicoop Toscana, ubicato a Bagno a Ripoli, Comune alle porte di Firenze.

E stando a quanto risulta, la stessa notte è stata molto movimentata in quella zona di Sansepolcro: due appartamenti di via Niccolò Machiavelli, distante pochissime centinaia di metri dalla Coop, sarebbero stati visitati e anche in precedenza i ladri ci hanno provato, imbattendosi però nei proprietari delle abitazioni che li hanno messi in fuga.

Facile intuire che gli autori possano essere stati gli stessi: i carabinieri possono aver raccolto indizi anche importante per risalire ai responsabili.

E per i cittadini più in generale, i consigli sulle precauzioni da prendere sono ovviamente validi anche in estate, perché la bella stagione non funge da deterrente per le azioni ladresche, in particolare per chi vive negli appartamenti a piano terra: tenere sempre chiuse finestre e persiane che stanno dall’altra parte del vano abitualmente frequentato di sera.