Assalti all’oro: task force in campo. Più controlli di notte per le aziende. Botte in corsia, patto anti aggressioni

Dal vertice in prefettura esce una task force per la sicurezza. Obiettivo la difesa delle aziende orafe nel mirino di bande itineranti che ormai colpiscono con una tecnica "militare" e si portano via bottini milionari.

Ma tra le maglie che il prefetto Maddalena De Luca (nella foto) serra nell’azione di coordinamento interforze e tra istituzioni, c’è anche la protezione dei cittadini in strada e pure in casa.

Il piano stringe a raggera la città e il territorio, mettendo in campo uomini e strumenti telematici innovativi. C’è poi un altro versante della sicurezza, non meno importante del primo, al centro del tavolo di lavoro in prefettura: le aggressioni in corsia. Fenomeno diffuso sul quale le istituzioni puntano il faro delle contromisure.

Il protocollo di intesa firmato a Palazzo di governo è la via per tradurre in azione concreta ciò che serve per arginare l’escalation di casi: le forze di polizia interverranno d’urgenza ogni volta che un medico o un infermiere subiranno atti di violenza o maltrattamenti. Un pronto intervento, tra pronto soccorso e corsie degli ospedali.

La stretta sugli assalti alle aziende orafe, passa da azioni messe in campo in maniera sinergica. Per intendersi: ci sono le telecamere che leggono le targhe in entrata e uscita dalla città capaci di intercettare le scorribande dei malviventi, ma c’è anche il potenziamento dei controlli e del presidio del territorio. Che significa più uomini in strada per un monitoraggio capillare. Manovra a tenaglia per rendere pressoché impossibile fuggire col malloppo in tasca. È un obiettivo al quale lavorano forze dell’ordine e polizia municipale dentro un programma di misure condiviso e coordinato. Lavora così una vera task force. La novità che esce dal vertice sulla sicurezza è ciò che gli imprenditori orafi chiedono da tempo e sono tornati a rivendicare dopo l’assalto alla Multiform di Quarata: controlli di notte e nelle fasce orarie più a rischio per le aziende.

"Servizi mirati", li definisce il prefetto De Luca e la traduzione pratica è: più pattuglie in giro determinati momenti della giornata, compresa la notte, finestra temporale dentro la quale i banditi si muovono con maggiore disinvoltura.

Nel piano sicurezza ci sono anche "servizi di contrasto alla criminalità e a tutela dei cittadini", scandisce De Luca che rilancia la strategia messa a punto dal questore Maria Luisa Di Lorenzo: una squadra di professionisti in borghese che si muove in città per difendere le persone dai malintenzionati e stroncare le scorrerie dei ladri nelle abitazioni.

"Molte cose sono già state fatte: dall’adozione di sistemi avanzati di videosorveglianza, a all’aumento della presenza capillare delle forze dell’ordine sul territorio. Stiamo lavorando per costruire una rete di sicurezza, in condivisione con tutte le istituzioni, che rafforzi ulteriormente il sistema, per poter garantire la tranquillità delle aziende orafe che rappresentano un settore importante per l’economia del territorio" scandisce il prefetto.

Dal vertice sulla sicurezza esce un piano che impegna tutti e chiama tutti al massimo impegno. La risposta delle istituzioni e delle forze dell’ordine c’è e punta a sradicare il fenomeno degli assalti alle aziende orafe. Non sarà facile e niente, in questo percorso, è scontato.

Ma è "un passo avanti concreto" come lo definisce il prefetto De Luca. E tutti, in questa emergenza, camminano dalla stessa parte.