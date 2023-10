Assalti all’oro, prefetto in campo. Oggi il vertice per la sicurezza. Le misure allo studio dopo l’allarme

Un "passo avanti concreto". Maddalena De Luca si prepara a presiedere un nuovo comitato per l’ordine e la sicurezza che oggi riunirà al tavolo del Palazzo di governo i rappresentanti delle forze dell’ordine e del Comune.

Al centro l’analisi e le contromisure rispetto al fenomeno degli assalti alle aziende orafe che segnala un’escalation di casi: già tre in sei mesi ai quali si aggiunge un tentativo andato a vuoto. Si parte da qui per allargare il raggio delle valutazioni alla rete di sicurezza che si sta costruendo dentro e attorno alla città. È un piano condiviso e interforze che riguarda tutti gli esponenti delle istituzioni. Un patto per stringere le maglie dei controlli, adottare sistemi di videosorveglianza innovativi in grado di supportare l’azione delle forze dell’ordine e della polizia municipale.

La rete di occhi telematici in grado di leggere automaticamente le targhe dei veicoli in entrata e uscita dalla città, è un piano varato proprio nel vertice in prefettura e ora già in fase avanzata. Sarà pronto entro l’estate ma è chiaro che si tenta di accelerare, rosicchiando tempo, laddove si può ai passaggi burocratici che un’operazione del genere comporta.

"Credo moltissimo nell’utilizzo delle telecamere in grado di leggere le targhe dei veicoli e nell’impiego di dispositivi telematici di videosorveglianza, sia per un’efficace azione di prevenzione, sia in fase investigativa. Avere a disposizione immagini significa poter contare su strumenti che aiutano moltissimo il lavoro degli esperti che conducono le indagini".

L’altro punto di forza, la cerniera del piano di azione per innalzare l’asticella dei controlli e intensificare il presidio del territorio è la "grandissima collaborazione e sinergia tra tutte le forze in campo impegnate sul versante sicurezza", osserva De Luca. Un cambio paradigmatico nel modo di affrontare fenomeni di criminalità che hanno un impatto diretto nelle attività delle imprese - in particolare quelle orafe, da sempre nel mirino dei banditi - ma anche per la tutela dei cittadini. A cominciare dall’azione messa in campo per fermare le scorribande dei ladri nelle abitazioni: è un altro capitolo del piano sicurezza, non disgiunto da quello degli assalti alle ditte che lavorano metalli preziosi ed esportano la qualità della manifattura aretina nel mondo.

"Lavoriamo da sempre in sinergia con il mondo orafo, primo distretto a livello europeo, che da solo produce il 35 per cento del fatturato dell’intera gioielleria italiana. È un settore strategico verso il quale abbiamo un’attenzione particolare".

Le contromisure, sul piano pratico, si traducono "in una presenza capillare delle forze dell’ordine sul territorio. Una rete di controlli rafforza e intensifica il presidio quotidiano", rilancia il prefetto che oggi al tavolo per la sicurezza porterà anche "l’analisi di ulteriori strategie per il contrasto dei reati. Ho già incontrato in diverse occasioni i rappresentanti del mondo orafo, comprendo la loro preoccupazione ma le maglie della sicurezza sono ben serrate".