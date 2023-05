Aspiranti pastori, lezioni al via "La mia azienda agricola pronta a ospitare questi ragazzi"

di Sonia Fardelli

Prima uscita sul campo domani per la scuola pastori del Parco del Casentino. Marco Sozzi 20 anni di Varese, Gemma Pandolfi 25 anni e Maria Alejandra Chaves 26 anni entrambe di Firenze, Cosimo Guarducci 22 anni di Laterina, Giovanni Manfredi 29 anni di Reggio Emilia, Rachele Agostini 28 anni di Poppi, Louis von Saint Paul 34 anni di Reggello, Federico Rubino 22 anni di Bolzano passeranno un’intera giornata a Le Casine di San Godenzo. Un’azienda agricola gestita da Giuseppe Salieri insieme al figlio Andrea, che hanno un piccolo allevamento capre, tre mucche da latte ed anche un mulino dove macinano castagne, mais e grano.

"La mattina i giovani aspiranti pastori – dice Giuseppe Salieri – assisteranno a lezioni teoriche con l’ausilio anche di alcuni filmati. Ci sarà uno stacco per il pranzo con degustazione dei nostri prodotti agricoli e nel pomeriggio spiegherò loro come funziona un’azienda agricola simile a quella che abbiamo noi. E’ bene infatti che prima di aprire un’attività sappiano bene a cosa vanno incontro sia dal punto di vista burocratico che dell’impegno che viene richiesto quotidianamente nei campi e dietro agli animali". Un impegno che diventa sempre più importante di anno in anno. "Nell’azienda lavoriamo io e mio figlio – dice Salieri – e tra il lavoro nei campi, la macinatura delle farine, la produzione di formaggio di tempo libero ne resta davvero poco. Senza contare poi che dobbiamo stare anche molto dietro agli animali. Le capre ad esempio non le possiamo mandare da sole al pascolo. Abbiamo vicino a noi un branco di lupi e vanno sempre seguite con l’aiuto anche del cane da guardiania. Insomma l’impegno per chi vuol aprire un’attività del genere è molto grande". Dopo la parte teorica i giovani allievi della scuola pastori faranno un giro e un po’ di pratica anche nelle stalle e nell’antico molino.

"Con la nostra azienda abbiamo aderito anche al progetto Pasturs del Parco del Casentino – conclude Salieri – ed ogni anno vengono da noi alcuni giovani ad imparare ad accudire le capre e le mucche e a mungere. Faremo vedere anche agli allievi della scuola per pastori come si fa. Attivare una scuola per pastori è stata davvero una bella iniziativa e sono molto contento di poter trasmettere queste nostre conoscenze alle nuove generazioni".