"Aspetto che i soldi promessi vengano versati"

Non ha motivo di dubitare di McLaren Applied, se non altro perché da mesi con gli altri sindacati l’aveva indicata come soluzione più praticabile. "Non ho sposato nessuno, beninteso, solo che a maggio si erano fatti avanti con una proposta concreta": Alessandro Tracchi guida la trattativa da mesi per la Cgil. "Detto questo ora contano i fatti. Siamo arrivati tre volte ad un passo dal versamento e all’ultimo tuffo tutto è cambiato. Diventa il discrimine".

Il versamento nel caso di Greybull è quello per garantire liquidità e quindi la ripartenza vera dell’azienda: calcolato in 5 milioni più cinque, gli ultimi al momento dell’omologa.

Ma i primi cinque sono legati al passo indietro dell’attuale Cda. "Condizioni che posso capire ma sono l’ennesima variabile che ci tiene in allerta". Lui e i colleghi di trattativa. Su un punto Tracchi non ha dubbi.

"Penso che questa vertenza un giorno la leggeremo sui libri: ce ne sono state di più complesse in provincia ma mai così surreale e con una sequela tale di colpi di scena".