Asl sul podio dei big conquista l’"Oscar". È la migliore azienda Lean d’Italia

AREZZO

L’Asl Toscana sud est premiata come miglior azienda sanitaria Lean d’Italia. La sesta edizione del Lean Healthcare Award ha riservato grandi soddisfazioni all’azienda sanitaria, riconoscendole anche tre primi posti ed una terza posizione. "Quando parliamo di ‘cultura Lean’ ci si riferisce a quell’insieme di valori culturali, principi professionali e metodiche organizzative che puntano a semplificare ed ottimizzare i processi, diminuendo gli sprechi e migliorando le organizzazioni ed i servizi per i pazienti. Questi temi sono le ‘stelle polari’ del nostro agire" ha spiegato il direttore generale D‘Urso.

"Tra 92 aziende sanitarie italiane che hanno partecipato al Lean Award la nostra Asl è risultata vincente con un approccio innovativo nel miglioramento della qualità dei servizi, questo ci rende orgogliosi e ci dà grande responsabilità rispetto ai nostri obiettivi ed al percorso che stiamo percorrendo per garantire a tutti i massimi livelli di assistenza".

La Asl è risultata prima in tre categorie: migliore azienda Lean a livello nazionale; percorsi di emergenza urgenza e gestione del paziente in acuto; percorsi di cronicità con il progetto "A casa tua deliveRX". Terzo premio Lean, invece, per l’integrazione socio sanitaria.