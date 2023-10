Asl, salta il timoniere. Simona Dei a Firenze: "Qui anni splendidi". L’erede da fuori Toscana?

"Arezzo non la conoscevo, in sette anni mi è entrata dentro". Arezzo che sta per lasciarsi alle spalle, insieme a tutta la Asl, dalla sua Siena a Grosseto. Da lunedì Simona Dei sarà alla guida sanitaria della Asl Toscana centro. Un ritorno alla Firenze dove era nata, un altro gradino importante della sua carriera.

Nata come medico di ambulanza e guardia medica - "un’esperienza unica e allora anche un modo per guadagnare qualcosa, ero già sposata" - e poi come neurologa a pieni voti, è confluita sull’organizzazione sanitaria, prima alla Asl di Siena e poi nell’area vasta. Ad Arezzo un’unica critica reale, di non essere legata al territorio, tra le pieghe dei mal di pancia contro l’area vasta. "Ho sempre pensato che la vicinanza ai medici e alle persone fosse un’attitudine al di là della superficie di una zona medica". Ieri in videoconferenza ha salutato il suo popolo, avrebbe voluto farlo di persona ma i tempi non lo consentivano. Lascia un vuoto in un incarico nevralgico.

Il futuro? L’ipotesi più probabile, anche se per ora senza conferme, è che il direttore generale D’Urso finirà per pescare fuori dai confini della Asl. Un talento naturale ci sarebbe, quello di Barbara Innocenti, direttrice della rete ospedaliera. Ma è una fase decisiva per il San Donato, in piena trasformazione, e forse troppo aretina negli equilibri di un’azienda che ora pende nei suoi vertici proprio verso Arezzo. Di sicuro dovrà essere una scelta in tempi brevissimi.

E in attesa della decisione sul posto-chiave dopo il trasloco di Dei a Firenze, il direttore generale D’Urso ha nominato Roberto Turillazzi direttore sanitario facente funzione. Attualmente il professionista e al timone dello staff della direzione sanitaria. Assumerà il nuovo incarico per il tempo necessario alla nomina del successore di Simona Dei.

"A nome mio e dell’azienda che rappresentro voglio fare i miei migliori auguri alla dottoressa Dei. Il mio è un apprezzamento sia professionale che umano. L’ho scelta per due volte per essere la guida sanitaria nella mia direzione della Asl sud est. Assieme, e con l’aiuto di tutti i professionisti dell’azienda, abbiamo affrontato e superato una delle crisi sanitarie più importanti della storia, quella della pandemia". D’Urso incoraggia Turillazzi al nuovo compito sottolineando che "negli anni ha dimostrato abnegazione e capacità per ricoprire il ruolo per cui è stato nominato". D’Urso rinnova l’impegno nel cammino di "innovazione e di risposta ai bisogni di salute dei cittadini delle province di Arezzo, Grosseto e Siena".

Così, da lunedì Simona Dei sarà a Firenze e nell’accelerazione della novità che la porterà ad un’altra esperienza professionale di altissimo livello (e responsabilità) sta già preparando la partenza da Arezzo. Anche se la sua vita si è giocata soprattutto in città di terra, la sua grande passione è il mare.

Esperta di immersioni senza bombole, ora è pronta a mettersi in gioco in una nuotata mai tanto impegnativa. Faccia a faccia con il mare aperto.

Lucia Bigozzi