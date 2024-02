Asl, prorogati i termini per diventare volontari del servizio civile nei pronto soccorso

Arezzo, 14 febbraio 2024 – Sono stati prorogati i termini per la partecipazione al progetto di Servizio Civile Universale dell’Azienda USL Toscana Sud Est “Pronto ad accoglierti – Il Servizio Civile in Pronto Soccorso”.

Le domande possono essere presentate entro e non oltre le 14 del prossimo 22 febbraio. Il progetto è un percorso di crescita attraverso il supporto ai cittadini che si recano in Pronto Soccorso.

Sono 46 i posti a disposizione, dislocati sulle province di Arezzo, Grosseto e Siena. “Pronto ad accoglierti” propone di offrire un accompagnamento degli utenti e dei loro accompagnatori durante il percorso di Pronto Soccorso, focalizzando l’attenzione sui periodi di attesa tra visite e accertamenti.

I volontari di Servizio Civile forniranno quindi un servizio di prima accoglienza, informativa, educativa e di orientamento all’utente, con particolare attenzione per le categorie fragili, che accedono alle strutture di Pronto Soccorso affinché terminino il percorso diagnostico e di cura.

L’esperienza avrà durata di 12 mesi per 25 ore settimanali articolate su 5 giorni. L’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è di 507,30 euro.

Alla fine del percorso, sarà rilasciata ai volontari una certificazione delle competenze acquisite da parte dell’ente certificatore ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego).

Non solo, per ciascun corso portato a termine dal volontario per necessità di servizio, l’Asl Tse rilascerà un attestato di partecipazione, con possibilità di ottenere crediti ECM.