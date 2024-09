Asl, in arrivo 33 infermieri per l’emergenza-urgenza entro fine anno

Arezzo, 17 settembre 2024 – Saranno 95 gli infermieri e le infermiere dedicati all’Emergenza Urgenza che entro la fine dell’anno faranno il loro ingresso in Asl Toscana sud est. Il nuovo personale sarà distribuito nelle aree provinciali in base alle postazioni previste nel piano di riordino aziendale: 33 nell’area provinciale aretina, 28 nell’area provinciale di Siena, 34 nell’area provinciale di Grosseto.

Le nuove figure professionali saranno l’occasione per rimodulare e riorganizzare l’assetto dell’Emergenza Urgenza territoriale in Asl Toscana sud est - in linea con quanto previsto dalle direttive della Regione Toscana e recepite dalla direzione aziendale.

“L’obiettivo è dare una progettualità che garantisca da una parte il miglioramento dei tempi di intervento e dall’altra l’utilizzo di risorse professionali appropriate - spiega Vianella Agostinelli, direttrice del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche della Asl Toscana sud est -.

Oggi questi nuovi ingressi ci consentiranno di dare alle postazioni di emergenza territoriale una migliore operatività ed efficienza, offrendo la solida stabilità del personale infermieristico assegnato ed anche investendo in modo consistenze sulla formazione e valorizzazione delle competenze infermieristiche, a vantaggio degli interventi in emergenza urgenza sul territorio della TSE.

Infatti i nuovi infermieri che entreranno a far parte della squadra del 118, saranno chiamati ad effettuare un accurato e nutrito percorso formativo per acquisire le competenze già possedute dai colleghi esperti, che garantiscono da sempre le più qualificate risposte ai bisogni di emergenza-urgenza nei nostri territori”.