Asilo nido per 120 bimbi Investimento da un milione per i servizi alle famiglie

di Sonia Fardelli

Nuovi importanti servizi per le famiglie casentinesi. Presto a Bibbiena Stazione sarà realizzato un nuovo asilo nido. I posti per i più piccoli raggiungeranno quota 120 e saranno meglio distribuiti nel territorio. Un investimento da un milione di euro ottenuti con il finanziamento del Pnrr. Un nuovo servizio anche per fare sì che le giovani coppie restino in Casentino e qui crescano i loro figli. "Il nostro nido di Soci è una vera e propria eccellenza che cercheremo di replicare nel servizio anche a Bibbiena Stazione - dice il sindaco Filippo Vagnoli - con una nuova struttura che di fatto darà il doppio dei posti a disposizione del territorio e delle famiglie arrivando a circa 120 posti". Un nuovo servizio per la cittadinanza sempre nel segno dell’eccellenza.

"Sarà una struttura all’avanguardia - ha continuato Vagnoli - con ampi spazi per i bimbi e emissioni zero nell’atmosfera da parte della struttura. La zona individuata è un terreno di proprietà pubblica posto in piazza Avis, un luogo quindi strategico per la popolazione". Soddisfatto dei finanziamenti ottenuti e dell’ opera che verrà realizzata anche l’assessore ai lavori vori pubblici Matteo Caporali: "Un altro intervento di cui andiamo fieri sia per la finalità sociale che per le modalità. I nostri uffici stanno svolgendo un lavoro encomiabile sulla progettazione attraverso la quale possiamo partecipare ai bandi e ottenere risorse fresche e importanti da investire sul territorio in strutture efficienti e di grande impatto sociale".

Una nuova struttura che avrà anche un importante ricaduta sul sociale. "Un nuovo asilo nido - dice Francesca Nassini assessore alla pubblica istruzione - significa una nuova opportunità per le famiglie del territorio che avranno 120 posti disponibili. Un grande traguardo che abbiamo pianificato e cercato con un grande lavoro di squadra e tra diversi assessorati e uffici.

Il progetto dell’amministrazione sul nuovo asilo nido seguirà le orme di qualità date conquistate con l’asilo Amabaraba Ciccì Coccò di Soci che ha una mensa interna che risponde alle esigenze di ogni bambino e della sua età evolutiva, un progetto pedagogico personalizzato, una pedagogista interna e un lavoro intenso sui bisogni speciali facendo rete con i professionisti e le strutture di riferimento che ci sono sul territorio".

Nella giornata della festa dell’asilo Ambaraba Ciccì Coccò di Soci gli amministratori hanno donato oltre 50 libri nuovi per la loro piccola biblioteca e ovviamente salutato i bimbi, incontrato le famiglie e le maestre della Cooperativa Koinè che hanno ringraziato per l’ottimo lavoro svolto.