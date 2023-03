Asilo e scuole: ci siamo Arrivano le risorse da Roma

di Francesco Tozzi

I costi delle opere pubbliche e il Comune di Montevarchi corre ai ripari. In soccorso dell’amministrazione arriva una norma contenuta nell’ultima legge di bilancio approvata dal governo, che prevede uno stanziamento aggiuntivo di risorse pari al 10% dell’importo complessivo. Soldi che arriveranno direttamente da Roma, a patto che i lavori vengano affidati entro l’anno in corso. A beneficiare di questo contributo saranno quattro opere pubbliche, tutte legate ai fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il Memorario di via IV Novembre, il nuovo polo scolastico e l’area sportiva di Levanella e infine l’ampliamento dell’asilo nido La Farfalla. "Nel frattempo - ha spiegato nell’ultima seduta del parlamentino l’assessore Lorenzo Posfortunato - i progetti definitivi degli interventi hanno subìto una sorta di assestamento del quadro economico e si è reso quindi necessario rivedere le quote di finanziamento, sia per la quota parte che arriverà dai ministeri, sia per le coperture che dovrà mettere in campo l’amministrazione comunale". Per questo motivo, durante l’ultimo Consiglio comunale, è stato modificato il Piano Triennale dei lavori pubblici 2023-2025 rispetto alla sua precedente formulazione, risalente a fine dicembre del 2022.

Il nuovo scenario, illustrato dal titolare dei lavori pubblici, prevede per quanto riguarda la realizzazione del polo di interscambio ferro-gomma all’autostazione via IV Novembre un importo complessivo dei lavori pari a oltre 3 milioni di euro, finanziati per 2 milioni e 970mila con fondi Pnrr e i restanti 67mila con risorse proprie a carico dell’amministrazione. Il nuovo polo scolastico dell’infanzia 0-6 di Levanella costerà invece 3 milioni e 300mila euro, in questo caso tutti attratti dal Next Generation Eu.

La riqualificazione dell’area sportiva di Levanella e la valorizzazione delle aree verdi attigue per finalità sportive e ricreative raggiungerà l’ammontare complessivo di 1 milione e 985mila euro, stavolta suddivisi in 1 milione e 930mila di fondi Pnrr e 54mila euro provenienti dalle casse comunali. 363mila euro è invece la cifra necessaria all’ampliamento del nido d’infanzia La Farfalla, che sarà coperto interamente dai fondi europei. In cambio, si dovrà tenere conto di un preciso cronoprogramma per ultimare gli interventi.

Il Memorario e l’area sportiva di Levanella dovranno vedere la luce entro il 31 marzo 2026, mentre i lavori al polo dell’infanzia di Levanella e all’asilo nido dovranno terminare non oltre il 31 dicembre 2025. In Consiglio comunale la delibera è passata con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza e della consigliera di Impegno Comune Cristina Rossi, mentre il Partito Democratico ha deciso di astenersi in merito al provvedimento. "In 7 anni questa maggioranza non è riuscita a riqualificare un’area, quella tra la stazione e piazza Mazzini, che si presenta come un luogo di spaccio e massimo degrado all’entrata del centro storico. Ben vengano allora celermente opere di questo tipo" è stata la chiosa della capogruppo dem Elisa Bertini.