Asili, pronto il piano estivo con cento posti Bonus alle famiglie per le attività ricreative

Anche per questa estate, nel mese di luglio, alcuni nidi comunali rimarranno aperti con l’offerta di attività ludico ricreative. Sono cento i posti disponibili.

"Andiamo incontro così alle esigenze di quei genitori che dimostrino di avere difficoltà nella gestione delle loro giornate con un progetto che, ancora una volta, impegnerà personale qualificato e offrirà occasioni ludico ricreative". Il vicesindaco Lucia Tanti annuncia così la decisione di rinnovare il progetto "Giocoquando" dedicato alla fascia 0-3 per il periodo compreso tra il 3 e il 28 luglio. La struttura comunale che è stata individuata è il nido Peter Pan di San Leo che potrà ospitare fino a 55 bimbi. Al Peter Pan, si affiancano con una disponibilità complessiva di altri 50 posti, i nidi Sitorni e Bagnoro gestiti rispettivamente da Koinè e da Progetto 5. Un altro importante aiuto alle famiglie per il periodo estivo sono i servizi ludici offerti in città.

Da metà mese, riparte il progetto TempoBello 2.0: il portale che raccoglie tutte le realtà che offrono servizi ludico ricreativi per bambini e bambine da pochi mesi fino a 14 anni. Le attività si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, coprendo così tutta la stagione, quella delle vacanze per i più piccoli. Un’altra bella notizia: per le famiglie con reddito entro i 35mila euro ci sarà a disposizione un "buono" di 150 euro da spendere per i propri figli in attività ludico-ricreative.

"Sarà un investimento economicamente molto consistente, ma per noi è fondamentale condividere insieme alle famiglie la grande sfida di dare opportunità di crescita e unire le forze verso progetti di ricchezza educativa".

