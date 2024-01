Asili nido, Scelgo Arezzo: "Forte perplessità sulla revisione del regolamento promosso dalla giunta Ghinelli"

Arezzo, 25 gennaio 2024 – “Esprimiamo forti perplessità sulla proposta di revisione del regolamento per i servizi educativi promossa dalla Giunta Ghinelli” così Marco Donati e Valentina Sileno, Consiglieri comunali di Scelgo Arezzo.

“Scelgo Arezzo ha presentato in più occasioni emendamenti e proposte che puntano ad incrementare le risorse per l’aumento dell’offerta pedagogica e per la conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Per le città del presente e del futuro servono più posti nei nidi e una rinnovata modularità dei servizi attraverso interventi che si muovono in relazione alle nuove esigenze delle famiglie e ai fabbisogni che emergono dalla domanda di lavoro di un territorio e in particolare per ciò che riguarda l’occupazione femminile.

A nostri giudizio le modifiche ai punteggi all’interno dei criteri di ammissione sono in larga parte peggiorative, non risolvano i problemi legati all’offerta e “istituzionalizzano” per regolamento la figura del “nonno babysitter”".