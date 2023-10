Artisti sul palco per fermare l’odio. In concerto con i Modena City Rambles

La musica come strumento per ribadire con forza il valore delle culture, nel loro farsi incontro e confronto, contro la paura delle tante diversità che abitano gli esseri umani, contro l’uniformità e l’omologazione. L’Orchestra multietnica, sul palco insieme ai Modena City Ramblers, presenta così il prossimo concerto in programma il 5 novembre al teatro Corsini di Barberino del Mugello. Una storia lunga più di 15 anni quella dell’Orchestra multietnica, nata nel 2007 da un percorso formativo, aperto alla partecipazione di musicisti italiani e stranieri e finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento delle strutture di base delle musiche tradizionali delle aree del mediterraneo, creando un repertorio basato sulla contaminazione. Contaminazioni che si sono tradotte con varie collaborazioni per il progetto di Massimo Ferri, con la direzione di Enrico Fink che hanno avuto modo di esibirsi con artisti come Benvegnù, Brunori, Cisco e molti altri.

Un vero e proprio percorso tra concerti e spettacoli teatrali, o come scrive la stessa orchestra sul proprio sito "un percorso di pace, di nomadismo e di amore per le proprie radici, che dal Nord Africa sale per la Turchia, la Grecia, i Balcani, l’Est Europeo, e arrivano al nostro Paese, alle coste bagnate da quello stesso Mediterraneo che unisce e allontana i popoli.