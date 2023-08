Artisti speciali in Fraternita La mostra diventa inclusiva

Torna ad Arezzo il progetto ColorArte in una veste completamente rinnovata. Dal 5 al 20 agosto nelle sale del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande si terrà la manifestazione che toccherà i temi di arte, cultura e inclusione organizzata dall’Associazione ToscanAbile Aps con la collaborazione di Aisa e col patrocinio di Fondazione "Guido d’Arezzo" e "Arezzo Comunità". "L’Associazione ToscanAbile con ColorArte 2023 – dice il presidente Salvatore Mauro - intende realizzare un evento nel quale integrare e presentare alcune delle produzioni artistiche realizzate all’interno di AmicoLab, il nostro laboratorio creativo diretto dalla vicepresidente Sonia Maraghini. Siamo convinti che l’arte e la cultura siano formidabili strumenti grazie ai quali si possono realizzare nuove ed efficaci forme di espressione accessibile a chiunque. Ogni nuovo oggetto viene pensato e creato cercando di coinvolgere persone con difficoltà, verificandone capacità, indole ed attitudini. Cerchiamo di stimolarli e coinvolgerli per renderli partecipativi ed inclusi". Una serie di oggetti realizzati negli ultimi mesi hanno permesso l’aggiunta di nuovi temi: ambiente, riuso, territorio sui quali l’Associazione pone continuamente notevole attenzione. All’interno della mostra saranno presenti alcuni quadri realizzati con tecnica mista e sarà allestita un’area operativa in cui potranno essere trasformate in oggetti artistici le cose che i visitatori porteranno. Sabato 5 agosto inaugurazione della mostra e set fotografico a cura di Lorenzo Pagliai, il 19 agosto la presentazione del progetto VisitAbile, ai partecipanti verrà offerta un’esperienza turistica inclusiva gratuita con partenza ed arrivo dalla mostra.