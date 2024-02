Artigiani di Cna a confronto con gli studenti dell’istituto Galilei

POPPI

La passione e l’esperienza dei maestri artigiani incontrano la curiosità delle nuove generazioni, che in vista della maturità dovranno costruire il proprio futuro. È stato questo il tema al centro dell’incontro "Cna orienta" che si è svolto nell’aula magna dell’Iiss Galileo Galilei di Poppi. I ragazzi dell’istituto che comprende il Liceo delle Scienze Umane, l’Istituto Tecnico Turistico e il Liceo Scientifico, hanno partecipato al progetto FuturaArti di Cna Toscana, sull’analisi dei fabbisogni formativi delle imprese rispondendo ad un questionario, i cui risultati sono stati presentati nel corso dell’incontro. Al di là della tematica legata alla discrepanza tra domanda e offerta di lavoro, l’evento è stato soprattutto un’occasione per stimolare i giovani studenti alla conoscenza di sé, delle proprie abilità e propensioni così da condurli ad una scelta più consapevole, senza sottovalutare l’importanza del valore della manualità e del saper fare, anche in un mondo sempre più tecnologico come quello di oggi.

Gli artigiani, guidati dal loro presidente Marcello Bernardini e accolti dalla dirigente scolastica Elisabetta Batini, hanno offerto, attraverso i racconti delle proprie esperienze personali, uno spaccato della loro professionalità, sottolineando l’importanza del concetto di "buon lavoro", che riesce a conciliare le aspirazioni personali, la qualità della vita e la sicurezza economica. Nel corso dell’incontro, i ragazzi hanno così avuto modo di conoscere più da vicino, la realtà professionale di imprenditori attivi in diversi settori, approfondendo le proprie inclinazioni in vista delle scelte che dovranno presto intraprendere.

"Credo si possa essere davvero soddisfatti – commenta il presidente di Cna Casentino Marcello Bernardini – l’idea di portare le esperienze dei nostri artigiani al mondo della scuola, si rafforza ad ogni appuntamento e quindi proseguirà anche nei prossimi mesi".