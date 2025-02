Artigianato e sviluppo. La conferenza

Calzatura e Territorio: Strategie di Sviluppo, Formazione e Sostegno all’Artigianato Locale. È questo il titolo della conferenza che si terrà sabato al Palazzo del Podestà dalle 10 alle 12. Si parlerà dell’arte calzaturiera valdarnese che incontra il futuro attraverso la formazione e il trasferimento di competenze alle nuove generazioni.

Si tratta di un momento di confronto tra istituzioni, accademici e professionisti del settore per tracciare un percorso condiviso verso la crescita e il rinnovamento dell’artigianato locale. La mattinata sarà dedicata all’importanza della formazione professionale come strumento per preservare il know-how artigianale e rilanciare il settore calzaturiero locale, un’opportunità da non perdere per studenti, insegnanti e giovani interessati a intraprendere un percorso nel mondo della moda e della manifattura d’eccellenza.

Tra i relatori interverranno Lucia Bacci, preside del Liceo Made in Italy, Stefano Bertocci della facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, Alessandro Colombo, direttore di AD Education Italia e co-fondatore di SCHOLA Academy, oltre a un rappresentante della Semilla Academy. Attraverso i loro interventi, moderati dalla graphic design Laura Moretti, verranno analizzate le strategie per valorizzare il mestiere artigianale, trasformandolo in una prospettiva concreta per il futuro dei giovani.

La conferenza si inserisce nel più ampio progetto "Dagli zoccoli ai tacchi a spillo", promosso dall’associazione culturale Elephas. L’iniziativa mira a preservare e rilanciare la tradizione calzaturiera valdarnese. La mostra, visitabile fino al 23 febbraio, ha visto l’affluenza di circa 1300 persone in 4 giorni di apertura.