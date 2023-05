Arti e mestieri C’è l’open day

Scuola di Forgiatura di Stia: open day al laboratorio di arti e mestieri. La sede spalancherà le sue porte per dar modo a tutti gli interessati di ottenere informazioni fondamentali sulla scuola, sui corsi proposti e per conoscere lo staff dal vivo. Appuntamento dal 26 al 28 maggio quando sarà possibile fare visite guidate, partecipare a workshop su forgiatura, gioielli, sbalzo, scultura e costruzione di spade, ma anche visionare l’offerta formativa e conoscere i docenti. Il programma prenderà il via venerdì 26 alle 16 e terminerà alle 22, per poi ripetersi il giorno successivo agli stessi orari. Domenica l’apertura è in programma dalle 10 alle 12. Sarà possibile assistere alla fase di assemblaggio della scultura che la ditta Omac ha donato al Comune di Poppi per la nuova rotonda di Porrena.