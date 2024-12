"Arte vagante, anzi in tour" a Montevarchi

"Arte vagante, anzi in tour" è il titolo della terza mostra organizzata dalla Fondazione Mauro e Nuccia Capitani in collaborazione con il Comune di Montevarchi per il periodo delle Feste. Le porte del Palazzo del Podestà tornano ad aprirsi alla grande cultura ospitando le opere di 30 artisti toscani, e non solo, tra i quali Ernesto Treccani, Manlio Bacosi, Gastone Breddo, Remo Brindisi, lo stesso Mauro Capitani, per farci conoscere ed apprezzare una pittura dal Secondo Novecento più introspettiva e meno provocatoria. L’evento, presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e dal curatore Mauro Capitani, inagurato sabato resterà visitabile al pubblico fino all’Epifania. "La nostra Amministrazione collabora ormai da tre anni in maniera virtuosa con il Prof. Mauro Capitani – afferma il Sindaco - Siamo entrati convintamente nella sua Fondazione con l’obiettivo di portare in città opere di qualità, toscane e non solo, rappresentative di un’arte moderna e contemporanea, spesso anche dimenticata. L’impegno condiviso con Capitani è di promuovere la cultura, di comunicarla in maniera semplice ma emozionale, coinvolgendo in particolare i giovani, in quanto sono tante le iniziative che la Fondazione dedica alle nuove generazioni. E’ un modo per essere un punto di riferimento delle eccellenze del territorio di cui andare fieri".