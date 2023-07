Arrivato il caldo: è allarme incendi Scatta mobilitazione contro i roghi

di Franesco Tozzi

Con l’innalzamento delle temperature e l’arrivo ufficiale dell’estate, dopo una lunga stagione di piogge, torna in tutta la Toscana il periodo ad alto rischio incendi. Fino al 31 agosto sarà in vigore il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Nel periodo a rischio è vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni e all’interno delle aree attrezzate. La mancata osservanza del divieto comporterà l’applicazione di sanzioni. La Regione Toscana potrà stabilire di prolungare il periodo di divieto assoluto oltre il 31 agosto in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, con un’eventuale estensione del periodo di divieto che potrà essere disposta anche per singolo territorio comunale. "Divieto assoluto significa che non si può bruciare niente - fanno sapere dal Gaib di Castelfranco Piandiscò - Oltre ai potenziali danni all’ambiente, alle cose, agli animali e alle persone, si va incontro a verbali e multe salate per chi non rispetta queste indicazioni. Quest’anno il divieto è partito più tardi perché le condizioni meteo hanno visto un’abbondanza di precipitazioni, ma il problema può comunque ripresentarsi a settembre, quando la vegetazione ormai secca può costituire un fattore elevato di rischio incendi. Massima attenzione, dunque, alle norme di comportamento". Tra le buone pratiche, suggerite dalla Regione Toscana, per evitare il propagarsi degli incendi c’è il consiglio di accendere il fuoco per grigliare soltanto nelle aree attrezzate, come quelle in prossimità della Croce del Pratomagno, ed evitare di gettare per terra mozziconi di sigarette.

Lo scorso anno, visto il caldo torrido e la siccità, il divieto partì l’11 giugno e venne prorogato fino al 15 settembre. Il 2022 è stato un annus horribilis per gli incendi dolosi in Valdarno, senza fortunatamente coinvolgere persone. Il 18 giugno le fiamme circondarono un annesso agricolo nelle campagne di Terranuova, mentre il 3 luglio presero fuoco delle sterpaglie e delle aree boschive nel comune di Bucine. In quel caso intervennero i pompieri di Montevarchi e La Racchetta di Bucine. Il 20 luglio, poi, andarono in fumo 2 ettari di bosco a Latereto, nel comune di Laterina, dove divamparono le fiamme tra la paura dei residenti. Nella zona, infatti, erano presenti anche delle abitazioni. Devastante, infine, il rogo dei primi di agosto, quando 25 ettari di vegetazione andarono in fumo lungo la provinciale del Botriolo.