Arrivano le scuse della vice sindaco "Episodio spiacevole ma isolato"

"Un fatto spiacevole di cui mi scuso ma pure un fatto isolato che tuttavia ci stimola a migliorare ancora e ad essere sempre più efficienti". Così il vicesindaco Lucia Tanti commenta la dissaventura della comitiva abruzzese di turisti.

"Purtroppo questa circostanza, i cui contorni dimostrano una serie di sfortunate coincidenze, se da una parte ci sollecita a fare meglio dall’altra nulla toglie ad un servizio che ha funzionato con grande efficienza e professionalità e di cui voglio ringraziare Atam e la cooperativa taxi di Arezzo", è la sottolineatura della vicesindaco che ci tiene a ribadire l’efficienza dell’intera filiera che interviene in casi particolari come questo. "Ringrazio anche la presidente di Atam Carla Tavanti per la disponibilità e sensibilità, condivido il suo invito in città e, se possibile, sarò presente con lei per salutare questa famiglia e portare personalmente le mie scuse".

A questo punto non resta che attendere l’ok della famiglia abruzzese a un nuovo viaggio nella città del Vasari con visita ai tesori d’arte, alla scoperta della bellezza del centro storico, tra il Prato e Piazza Grande.

Un doppio invito per Innocenzo e Patrizia Gargano insieme ai figli che nel frattempo sono rienttrati in Abruzzo e chissà se avranno ancora la curiosità di visitare la città della Giostra.