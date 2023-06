Arrivano i treni delle terre Tav Saranno tre ogni giorno: gli orari

di Marco Corsi

Nei giorni scorsi sono ripresi a circolare i treni per lo smaltimento delle terre di scavo, legati ai lavori nel cantiere per la realizzazione della stazione AV e del passante di Firenze. I convogli sono diretti verso l’ex area mineraria Enel di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia. Il materiale sarà utilizzato per la realizzazione di una collina schermo, nell’ambito di un progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione paesaggistica di un territorio in cui, fino al 1994, veniva estratta lignite. Dopo alcuni mesi di stop, tornano quindi in Valdarno le terre della Tav. Per le prossime tre settimane arriverà solo un treno al giorno. Partirà dalla stazione di San Giovanni alle 19 e ripartirà da Santa Barbara alle 15 del giorno successivo. A seguire cinque settimane, durante le quali ci saranno due convogli al giorno, che partiranno da San Giovanni rispettivamente alle 15 e alle 9.15 e ripartiranno da Santa Barbara alle 11 e alle 19. Ci sarà poi un interruzione a cavallo di ferragosto, dopo di che riprenderanno al ritmo di tre al giorno, di cui uno in orario notturno. Nei prossimi tre anni i mezzi ferrati trasporteranno oltre 3 milioni di tonnellate di terre, provenienti dai cantieri di Belfiore e Campo Marte a Firenze. Come hanno spiegato le Ferrovie dello Stato, l’impiego del trasporto via treno anziché su gomma permetterà di evitare, su tutto il periodo, un volume stimabile in oltre 100mila viaggi di mezzi pesanti stradali, contribuendo alla sostanziale riduzione dell’impatto ambientale e sociale sulla comunità di Firenze. Si tratta di 24.500 tonnellate di Co2 equivalente risparmiate, corrispondenti al 90% in meno di Co2 rispetto allo stesso trasporto via tir. Il Passante e la Stazione AV di Firenze, interventi attuati da RFI, società Capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, consentiranno una separazione dei flussi tra i treni regionali e quelli ad alta velocità, aumentando la regolarità di esercizio e la capacità della rete di superficie a beneficio del traffico locale.

Una volta terminati i lavori, non ci saranno interferenze tra le due differenti tipologie di servizio. Fino ad ora l’operazione Tav in Valdarno è andata avanti senza grossi intoppi e con controlli accurati. Ogni container ha un numero di matricola e vengono indicati sia la quantità di materiale che trasporta che il luogo di scavo. Insomma, c’è una tracciabilità completa. I passaggi a livello interessati sono quelli posti in corrispondenza di viabilità pubbliche molto importanti e trafficate: via Gadda e via Ponte alle Forche e lungo la nuova Sp 14 delle Miniere.