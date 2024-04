Arrivano i fondi per Laterina. Medievale

LATERINA PERGINE

Un importante contributo è stato ottenuto dall’amministrazione comunale di Laterina Pergine per la manifestazione "Laterina Medievale: di ferro e di fuoco". Al Comune guidato da Jacopo Tassini è stato infatti riconosciuto un finanziamento regionale per la manifestazione che si svolgerà, come di consueto, a fine luglio attraverso il coinvolgimento dell’associazione culturale La Rocca, degli istituti scolastici, di altre associazioni e dell’intera cittadinanza. Il progetto di Laterina Pergine Valdarno, presentato nell’ambito del bando regionale per le rievocazioni storiche e frutto di un procedimento di co-progettazione, rientrando nella graduatoria della Linea 1 - ha ottenuto un contributo di quasi 9mila euro. Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dall’assessore Alessandra Chighine (nella foto): "Come assessore alla cultura ed all’associazionismo – ha sottolineato – non posso che esprimere la grande soddisfazione nel ricevere tale riconoscimento al nostro lavoro, che è stato soprattutto il frutto di una proficua sinergia fra l’amministrazione comunale e l’associazione La Rocca, avente l’obiettivo condiviso di valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale. Ringrazio tutto lo staff del dipartimento culturale del comune di Laterina Pergine per il loro lavoro ed impegno. Le risorse regionali andranno a coprire parte delle spese sostenute per la manifestazione ‘Laterina Medievale: di ferro e di fuoco’, che sarà organizzata anche quest’anno nel mese di luglio. Questa iniziativa rappresenta un appuntamento fisso, tra i più importanti per il nostro territorio, che ci fa rivivere la nostra storia, identità e tradizione, di cui siamo estremamente orgogliosi".

F.T.