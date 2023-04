Arrivano 70 milioni per la ferrovia Entro tre anni il ritorno dei treni

di Claudio Roselli

In arrivo 70 milioni di euro per la ferrovia che interessano anche Sansepolcro. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti pubblicato il bando di gara per la realizzazione degli interventi di rinnovo e manutenzione straordinaria della tratta Perugia Ponte San Giovanni–Terni e della tratta che collega Città di Castello con il capoluogo biturgense, linea ex Fcu. L’intervento, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è propedeutico alla riattivazione totale della linea che da Sansepolcro raggiunge Terni. Le tratte oggetto dell’appalto – ha reso noto Rfi – hanno un’estensione complessiva di circa 100 chilometri e attraversano i territori delle province di Terni e Perugia, fino a toccare la provincia di Arezzo. Prevista la riattivazione con messa in esercizio delle tratte fuori servizio della linea della vecchia Ferrovia Centrale Umbra, in particolare nelle tratte Perugia Ponte San Giovanni–Terni e Città di Castello–Sansepolcro.

Gli interventi consisteranno nella rimozione dell’attuale binario, del pietrisco e degli scambi e nel successivo adeguamento della sede ferroviaria con posa del nuovo binario e dei nuovi scambi. Previste anche attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento a sagoma delle gallerie presenti lungo la linea. L’operazione si inserisce nel più ampio progetto di Rete Ferroviaria Italiana per i lavori che coinvolgeranno la Regione dell’Umbria con interventi infrastrutturali e tecnologici che consentiranno di incrementare i livelli di affidabilità e di garantire più elevati standard qualitativi e quantitativi del servizio. Nel comunicato di Rfi non viene specificato il termine ultimo dei lavori; essendo comunque un finanziamento Pnrr, i lavori si dovrebbero concludere entro il 2026. Che sia dunque la volta buona, ricordando che l’ultimo treno è arrivato a Sansepolcro il 12 settembre 2017? Sembra di sì, almeno lo si spera. Ed è anche l’occasione per mettere in pratica la revisione sulla quale si discute da tempo, che peraltro accorcerebbe la lunghezza del binario di oltre un chilometro.

Al fine di liberare da vincoli urbanistici la parte che costeggia le mura e arriva fino alla stazione, l’idea è quella di insediare il nuovo terminal ferroviario nella zona residenziale di San Paolo, all’ingresso della città per chi proviene da sud, per cui il tratto in territorio toscano si ridurrebbe a pochissime centinaia di metri.