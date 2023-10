Arrivano 13 milioni per l’ospedale. Vagnoli: "Un impegno rispettato". Fondi dal Pnrr per il potenziamento

di Sonia Fardelli

BIBBIENA

E’ iniziato dal Casentino il tour organizzato dall’equipe di presidenza della Conferenza aziendale dei sindaci della Toscana Sud Est. Un modo per stare vicino a sanitari e pazienti e capire meglio quale sarà il futuro della sanità in queste zone. In Casentino sono stati investiti 13 milioni di euro provenienti dal Pnrr. Sono stati i vice presidenti della conferenza, i sindaci Filippo Vagnoli di Bibbiena e Giovanni Gentili di Pitigliano, con l’appoggio del presidente, il sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti, a iniziare questo percorso di visita e conoscenza.

"Crediamo sia fondamentale - ha detto Vagnoli - fare un giro di visite all’interno di tutti gli ospedali della Toscana Sud Est partendo proprio da Arezzo e Casentino. Lo scopo è quello di far sentire la nostra vicinanza e la nostra presenza a operatori e cittadini per dire che ci siamo sempre e che vogliamo in questo modo portare miglioramenti nella attuale situazione della sanità nelle nostre zone. La direzione generale della Asl con le dottoresse Valeri e Innocenti ci ha mostrato i numeri e progetti inerenti questi due presidi così importanti nelle loro specificità".

E dai progetti si è passati ai numeri degli investimenti. "Riguardo al Casentino abbiamo appreso - continua Vagnoli - che saranno rispettati gli investimenti che abbiamo deciso insieme al direttore generale della Asl ovvero 13 milioni di euro dal Pnrr e oltre 50 milioni per l’ospedale di Arezzo. Le carenze sulle piante organiche permangono anche a causa di una mala programmazione che ci portiamo dietro da molto tempo, ma la strada intrapresa sembra quella corretta e siamo fiduciosi". Una visita negli ospedali che ha raccolto anche il consenso del vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. "Ringrazio Filippo Vagnoli per questa idea opportuna e necessaria - ha detto Lucia Tanti - La sanità ha bisogno di un’attenzione costante e di tenere l’orecchio a terra per non perdere il contatto con la realtà".

Ad entrare nel dettaglio degli investimenti è stata la dottoressa Antonella Valeri dell’Asl Sud Est. "Nell’ospedale del Casentino investiamo 13 milioni di euro poiché è un presidio che intendiamo potenziare - ha sottolineato nel suo intervento la dottoressa Valeri - Stessa cosa sull’ospedale di primo livello di Arezzo con un investimento di 55 milioni di euro che riguarda tra le altre cose il blocco operatorio, attrezzature e tanto altro".

A sottolineare la volontà di potenziare l’ospedale del Casentino è stata Barbara Innocenti direttore degli Ospedali Riuniti. "Un’opportunità importante quella di questa mattina attraverso la quale abbiamo condiviso gli investimenti previsti per il futuro sugli ospedali del Casentino e di Arezzo. La rete degli ospedali è una rete consolidata che garantisce che ogni ospedale possa dare risposte ai propri cittadini. Abbiamo ribadito l’importanza del Casentino come riferimento dell’intera provincia anche per l’attività chirurgica non complessa - ha detto la dottoressa Innocenti - Abbiamo sottolineato poi la necessità di continuare a collaborare con la politica locale e i sindaci per il futuro che si presenta pieno di sfide soprattutto legate ai tanti lavori da fare negli ospedali".