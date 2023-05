Arriva nuovo ossigeno per rilanciare il centro

SAN GIOVANNI

Arrivano nuove risorse che favoriranno nuovi progetti. fondi regionali per valorizzare il Centro Commerciale Naturale di San Giovanni. Il progetto è stato infatti inserito nella graduatoria del bando di Toscana promozione turistica che ha messo a disposizione 437 mila euro per le ventidue proposte arrivate dai territori. Sono previsti contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile (per un importo complessivo non superiore a cinquantamila euro). I soldi potranno essere investiti in una serie di iniziative: dalle azioni di animazione delle reti commerciali e dei servizi ai consumatori, all’acquisizione di servizi innovativi collettivi, di carattere organizzativo, logistico, commerciale.

E ancora: le risorse serviranno anche alla realizzazione-aggiornamento del sito web del centro commerciale, o la rete social, all’assistenza e tutoraggio per l’adeguamento delle competenze digitali.

"Con questo bando abbiamo voluto dare un’ulteriore spinta ai centri commerciali naturali – ha spiegato l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras –, attori fondamentali dell’animazione territoriale dal punto di vista economico e della promozione turistica. Contribuire alla realizzazione di progetti che accrescano la conoscenza dei paesi e delle città e ne migliorino la fruizione è un modo per aiutare lo sviluppo. I piccoli e medi negozi, organizzati in questi centri infatti hanno un futuro se operano in maniera sinergica, sfruttando al massimo la loro peculiarità come la capacità di stringere relazioni dirette e la loro presenza in aree spesso di pregio storico e artistico oltreché sostenibili sotto il profilo ambientale".