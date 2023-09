Arriva mezzo milione per rifare l'asfalto ad Arezzo: 147 km di cantieri

In arrivo più di 490 mila euro dalla Regione da destinare ad opere di miglioramento stradale. Con una delibera presentata dall’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, la Giunta regionale ha destinato 2,5 milioni di euro alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze. "Si tratta – spiega l’assessore Baccelli – dei proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada comminate sulla Firenze-Pisa-Livorno, che, per convenzione, destiniamo a investimenti per il miglioramento di tutte le strade di competenza regionale, la cui manutenzione fa appunto capo alle amministrazioni provinciali. I fondi destinati a ciascuna realtà provinciale sono stati ripartiti, con un criterio uniforme, sulla base dei chilometri di strade regionali che ospitano".

Ad Arezzo sono destinati 491.709 euro per la copertura di 147 chilometri, una distanza pari a quella tra Arezzo e Grosseto. Fondi sempre più necessari sulle nostre strade.

Il tema è caldo, anzi caldissimo fra gli aretini. Delle strade dissestate, disseminate di buche, alcune al limite di sicurezza, se ne parla quotidianamente sui social, al bar, e in consiglio comunale. L’argomento è stato infatti oggetto di diverse interrogazioni proprio nell’ultima seduta di giovedì. Argomento in grado ogni volta di scaldare gli animi, trattandosi di un tema

quanto mai popolare.

Chiunque frequenta le strade in auto o in bicicletta, in sella ad una moto, o anche solo per attraversarle sulle proprie gambe o su una carrozzina. Gli stanziamenti in arrivo

potrebbero aiutare l’amministrazione

nel gravoso e dispendioso impegno

di sanare le nostre strade. Gli euro sono

relativi all’anno 2022 e le amministrazioni beneficiarie saranno tenute a rendicontarne l’utilizzo entro il 31 gennaio 2024.

Ga.P.