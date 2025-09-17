Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaArriva l’acqua di Montedoglio. Un sogno che diventa realtà per gli agricoltori della vallata
17 set 2025
LAURA LUCENTE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Arriva l’acqua di Montedoglio. Un sogno che diventa realtà per gli agricoltori della vallata

Arriva l’acqua di Montedoglio. Un sogno che diventa realtà per gli agricoltori della vallata

Realizzato l’ambizioso progetto di dotare la zona di una adeguata infrastruttura irrigua. La presidente Stefani dell’ente Bonifica: "È l’inizio di un lavoro complesso che non si deve fermare qui".

Dirigenti del consorzio Bonifica e istituzioni all’inaugurazione della rete idrica

Dirigenti del consorzio Bonifica e istituzioni all’inaugurazione della rete idrica

Per approfondire:

Dopo oltre cinquant’anni di attese, la Valdichiana vede scorrere nei propri campi l’acqua della diga di Montedoglio. È accaduto ieri a Foiano della Chiana, dove è stato inaugurato il primo lotto del distretto irriguo realizzato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno: 4,3 chilometri di rete che segnano l’avvio concreto di un progetto rimasto a lungo incompiuto. Per gli agricoltori si chiude così una stagione di promesse mancate e di paradossi, con un invaso imponente a pochi chilometri e la necessità, fino a oggi, di affrontare siccità e cambiamenti climatici senza poter contare su quella risorsa.

Il progetto di dotare la vallata di un’infrastruttura irrigua era maturato già negli anni ’60 e ’70, ma si era arenato per mancanza di risorse. Solo nel 2014, con la nascita del Consorzio, la questione è tornata centrale. I sette milioni di euro di fondi ministeriali si sono trasformati in 2,9 chilometri di condotta principale e 1,4 di diramazioni, tre camere di manovra, sette attraversamenti, dodici punti di consegna e ventuno gruppi di erogazione capaci di garantire 10 litri al secondo.

"È l’inizio di un progetto complesso che non si deve fermare qui – ha dichiarato la presidente del Consorzio Serena Stefani – la distribuzione collettiva dell’acqua è strategica per contrastare la siccità e rafforzare la competitività delle aziende agricole". Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la vicepresidente con delega all’agricoltura Stefania Saccardi, i vertici delle Autorità di Bacino, i rappresentanti di ANBI e il sindaco di Foiano Jacopo Franci. "Un evento storico – ha sottolineato Giani – l’acqua dell’invaso artificiale più grande della Toscana, a 60 chilometri di distanza, arriva finalmente nelle campagne, offrendo risposte concrete contro la siccità".

Saccardi ha ricordato il ruolo dei fondi regionali che hanno consentito di predisporre progetti esecutivi candidati a bandi nazionali ed europei. "Questo è solo il primo passo – ha detto – ci sono altre progettazioni per circa 80 milioni di euro che auspichiamo vengano finanziate". Nella sala comunale Furio del Furia il dibattito si è poi concentrato sul futuro dell’irrigazione. L’ingegner Lorella Marzilli ha sottolineato che l’intero distretto, articolato in tre stralci, una volta completato servirà 2.300 ettari con 42 unità irrigue e circa 40 chilometri di rete, per una portata complessiva di 740 litri al secondo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SiccitàAgricoltura