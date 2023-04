Arriva la Fiera di tre giorni E da maggio la super Ztl

di Alberto Pierini

La Fiera infinita. Tre giorni di fila, 72 ore di affari, con partenza al venerdì e arrivo alla serata della domenica. Tutto nell’edizione del compleanno, quando sulla torta dell’antiquaria brilleranno 55 candeline. E’ la mossa a sorpresa dell’assessore al commercio Simone Chierici e che la giunta ha benedetto ieri. Finalmente una scossa al solito calendario. E il coraggio di andare oltre la routine: la Fiera ha ritrovato in parte l’abbrivio perduto e consente ora di rischiare. Un rischio calcolato.

Primo perché la svolta è stata preceduta da una piccola consultazione tra gli espositori, un modo per sondare il terreno senza vincolare la decisione all’unanimità, che tanto in questi casi non la trovi mai. Secondo perché il calendario per una volta è intonato. Il 2 giugno, il fatidico venerdì, è un festivo e quindi è una Fiera dal sapore del ponte.

L’ultima volta che era stata portata in fondo un’edizione di tre giorni risale al 2018, anche allora giugno: un giugno speciale, la festa dei 50 anni. Ma allora la partenza era il primo, in sostanza un feriale, e almeno l’abbrivio pagò un po’ il prezzo all’iniziativa, comunque coraggiosa, dell’allora assessore Marcello Comanducci. Ora la strada dovrebbe essere più in discesa.

A fare la differenza, è chiaro, sarà la promozione. "Faremo un battage a tappeto in particolare sui social per lanciare la tre giorni" assicura Chierici. Abbiamo quasi due mesi, una piccola prova del fuoco. Ma con una partenza lanciata: perché il giorno iniziale il suolo pubblico sarà gratis. I protagonisti della Fiera pagheranno esattamente la stessa quota di sempre: tre giorni al prezzo di due, roba da far impallidire i mitici fustini delle pubblicità anni ’80.

Non solo: a giugno ci sarà anche l’esordio dei nuovi antiquari. I tempi per le domanda scadono domani, poi inizierà la fase della definizione dei posti. Per giugno il parterre dei protagonisti sarà portato oltre quota duecento, un altro vivere.

E mentre la Fiera si lancia nel mare aperto delle novità, prende corpo anche la grande Ztl della movida. Sempre ieri è arrivato l’ok della giunta. Il primo giorno di chiusura del traffico nel weekend sarà il 5 maggio: guarda caso alla vigilia di un’altra Fiera. Da quella data tutti i venerd’ e tutti i sabati sarà bloccato il traffico in centro per consentire di apparecchiare le strade: compreso il fatidico asse di via Roma e di via Crispi fino all’incrocio di via Margaritone. E cosi’ a dritto fino a tutto settembre,. fatte salve quelle date nelle quali la pioggia o il freddo dovessero sconsigliare la chiusura. E nel percorso tornano la parte alta di via Guido Monaco, via Cavour e piazza della Badia. Escluse un anno fa per frenare gli eccessi da movida e reinserite per non svantaggiare le attività di quell’ala del centro rispetto alle altre.

In compenso, per venire incontro ai residenti, saranno alimentati i controlli, anche con personale garantito dai commercianti. La "ricetta" resta quella del 2022: gli spazi per i tavolini sono prorogati fino alla fine di dicembre ma le domande vanno comunque presentate. E salta stavolta lo sconto del 20% sul suolo pubblico nei posti aggiuntivi: sì, la pandemia è finita davvero.