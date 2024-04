Arriva il Sangiovese Festival. In centro musica, show e cibo

San Giovanni Valdarno e il "Sangiovese", un binomio che ha anche una storia alle sue spalle e che sarà protagonista sabato e domenica prossimi nel cuore pulsante della cittadina natale di Masaccio. E’ tutto pronto per la prima edizione del "Sangiovese Festival" un appuntamento creato per far conoscere approfonditamente il re incontrato dei "rossi" del centro Italia e che richiamerà, nelle centralissime Piazza Cavour e Piazza Masaccio, oltre 60 produttori provenienti dalla Toscana, dall’Emilia Romagna, dall’Umbria e più di 300 vini in degustazione e da acquistare. E poi masterclass, talk, musica live, show, animazione e food truck. Fra gli ospiti del Sangiovese Festival Omar Pedrini, Sarah Scaparone, Monica Caradonna, Dario Cecchini, Roberto Calugi. Sarà Piazza Cavour il punto del centrale del tutto, per la prima volta infatti vedrà l’arrivo di un grande prato di erba vera, con oltre 500 metri quadri di installazione urbana oltre alla presenza di ulivi secolari, sedute ecosostenibili e le barrique di legno che riprodurranno un giardino primaverile dove sarà possibile degustare i vini delle oltre 60 cantine presenti. Ma cosa lega il nome "Sangiovese" a San Giovanni ? Si narra, infatti, che il nome del vino derivi proprio da San Giovanni perché prodotto con "l’uva di San Giovanni Valdarno" indicando, al tempo stesso, la vallata superiore dell’Arno come luogo di origine del vitigno. C’è un’altra versione per la verità, che il tutto sia nato nel periodo in cui quest’uva germoglia vale a dire fine giugno, quando cade la festa di San Giovanni Battista.

L’evento, presentato ieri alla casa del cultura Palomar, ha visto la presenza oltre che dell’amministrazione comunale anche di Massimo Guasconi presidente della Camera di Commercio, Paolo Mantovani presidente di Concommercio Valdarno Nord, Gian Luca Rosai, responsabile eventi di Confcommercio Firenze-Arezzo e Marco Talladira, curatore del Sangiovese Festival.

Presenti anche i rappresentanti degli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa come Bcc Banca Valdarno, Duferco Duferco Energia Abita Immobiliare, Moretti e Ivv Italia che creerà un apposito calice per il Sangiovese. "Un progetto nuovo per San Giovanni Valdarno che nasce dall’affinità nominale tra Sangiovese e San Giovanni, dalla probabile origine sangiovannese di questo vitigno noto in tutto il mondo, anche giocando sulla assonanza tra le due parole" ha dichiarato Valentina Vadi, Un modo ulteriore per supportare, insieme al bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto ancora aperto, le attività commerciali attirando persone in centro storico". L’ingresso alla manifestazione è libero, per provare i vini sarà possibile acquistare nelle due piazze token da 10 degustazioni al costo di 10 euro o calici di vino da 3 euro. Chiunque venga in treno, mostrando il biglietto, avrà diritto ad un token gratuito.