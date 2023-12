Arriva il gelo, riapre il dormitorio. L’impegno della Caritas

Arriva il freddo e con lui si aprono le porte del dormitorio in via Fonte Veneziana. Il servizio di accoglienza invernale, gestito dalla Caritas diocesana, che si rivolge a tutte le persone senza fissa dimora che stazionano nel territorio per l’accoglienza notturna durante il periodo invernale. Lo scorso anno, nel periodo di apertura quindi da novembre 2022 ad aprile 2023, sono stati 2.154 i pernottamenti effettivi, con una media quotidiana di circa 14 persone a notte. Periodo in cui sono state compilate 63 schede personali corrispondenti ad altrettante persone che hanno fatto richiesta di accesso alla struttura. Un numero, specificano gli operatori, superiore a quello dell’anno precedente. Ma c’è chi, per svariate ragioni, preferisce rimanere in strada. Per loro, in questi giorni è in partenza anche il servizio delle unità di strada curato da Croce Rossa Italiana. Una risposta importante e diffusa che permette una lettura capillare dei bisogni del territorio e che sarà gestito in rete con tutte le altre realtà aretine impegnate in percorsi di aiuto ed inclusione. "Le unità di strada – commenta Lucia Tanti, presidente della Fondazione Arezzo Comunità - sono parte di "Mai più soli", un progetto più ampio che Croce Rossa ha definito per i prossimi tre anni che nasce dalla collaborazione tra Croce Rossa Arezzo e la Fondazione Arezzo Comunità". Croce Rossa presidierà il territorio andando incontro alle persone che, per le più varie ragioni, non conoscono le opportunità di aiuto che Arezzo offre oppure decidono di non seguire percorsi di inclusione. Una lettura del territorio che tiene insieme lo spirito di solidarietà ma anche quello di sicurezza sociale avvisando le forze dell’ordine qualora si presentino situazioni di possibile rischio. Chi dovesse segnalare la presenza di persone in disagio può chiamare il numero verde nazionale di CRI 1522 - che è raggiungibile h24 - specificando che la segnalazione è fatta dalla città di Arezzo; altrimenti dalle 8.30 alle 19.30 è possibile contattare la sede aretina allo 0575.24398.

Gaia Papi