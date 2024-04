Arrestato trafficante sudamericano trovato con 27 chili di cocaina purissima

Arezzo, 10 aprile 2024 – Lo scorso fine settimana la Polizia di Stato ha intercettato e arrestato sull’autostrada del sole un trafficante di droga diretto verso il sud Italia.

Una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle ha fermato per un controllo una Renault Berlingo con targa italiana e a bordo il solo conducente, un cittadino sudamericano di 67 anni. Sebbene apparisse tutto normale, agli esperti poliziotti c’era qualcosa che non tornava, sia riguardo alle spiegazioni della persona sui motivi del suo viaggio, sia per i documenti esibiti, ritenuti meritevoli di approfondimenti.

Così, grazie a un’accurata perquisizione del veicolo è stato scoperto che, sotto il sedile posteriore dell’auto, era stato ingegnosamente ricavato un capiente doppiofondo munito di un marchingegno per la sua apertura, che nascondeva 21 panetti di cellophane, ognuno dotato di un profumatore per auto per coprire l’odore della droga contenuta.

Le analisi presso il Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica hanno poi confermato che ci si trovava davanti a ben 27 chili di cocaina purissima, con un valore stimato sul mercato di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Il 67enne, in possesso anche di documenti falsi con i quali si fingeva un cittadino italiano incensurato, è stato arrestato e condotto in carcere mentre la droga e il veicolo sono stati sequestrati.

Con questa brillante operazione, la Polizia Stradale aretina ha interrotto un traffico di stupefacenti che, per il modus operandi accertato e la notevole quantità di droga intercettata, richiede approfondimenti e un necessario supplemento di indagini, che promettono sviluppi sorprendenti.