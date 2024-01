Viaggiava con la droga nel trolley. Blitz dei carabinieri: arrestato con tre etti di marijuana

Terontola (Arezzo), 19 gennaio 2024 – È stato beccato con la droga in valigia ed è finito dritto dietro le sbarre. Protagonista un trentaduenne residente a Brescia, di origine rumena. Era martedì sera quando l’uomo stava transitando a bordo della sua auto nel centro della frazione cortonese di Terontola. È lì che è incappato in una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Cortona.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile erano quel momento in servizio Proprio per un’attività investigativa finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato per un controllo. Ma alla vista de carabinieri ha cominciato ad agitarsi. Ai militari non sono passati inosservati questi segni di irrequietudine e di nervosismo, tanto da decidere si sottoporre il trentaduenne sia a perquisizione personale sia veicolare. La droga non è tardata a venire fuori seppur fosse ben nascosta.

All’interno del trolley con cui l’uomo viaggiava, infatti, ben nascosto nel doppio fondo della valigia, è stato trovato un involucro in cellophane contenente ben 325 grammi di marijuana. A questo punto, ricorrendone i presupposti, i militari hanno così proceduto all’arresto in flagranza di reato del 32enne perché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata. Avrebbe fruttato, una volta immessa nel mercato circa 3 mila euro.

L’uomo, peraltro già con precedenti penali sempre per droga e spaccio, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cortona. Poi nella giornata di mercoledì si è celebrato il processo con il rito direttissimo davanti al giudice del Tribunale di Arezzo. Dopo aver convalidato l’arresto il Tribunale ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma nel comando stazione Carabinieri del comune di residenza.

Questo arresto arriva a poca distanza dall’altro, operato sempre nel cortonese dai carabinieri di un cittadino straniero di 21 anni. Anche in quel caso i militari lo avevano fermato a bordo di un’auto. In quel caso erano saltati fuori 8 grammi di cocaina, già suddivisa in 8 dosi confezionate con cellophane trasparente, occultate all’interno del faro anteriore della macchina nonché la somma di circa 400 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.