Arno sotto osservazione Tecnici in navigazione per controllare le sponde

E’ partito da Borgo a Giovi ed è arrivato a Ponte Buriano, un nuovo progetto di monitoraggio dell’Arno. Il Consorzio di Bonifica sperimenta così un inedito sistema per l’ispezione delle sponde "nascoste" e, per la prima volta, i tecnici esplorano "il fiume dal fiume", navigandolo, in collaborazione con l’associazione T-Rafting e Arezzo Intour. L’iniziativa nasce dalla necessità di esplorare sponde spesso inaccessibili con i mezzi meccanici, ma anche a piedi e addirittura con il ricorso all’acrobatica.