Armistizio nel nome di Caterina Rivali nel pallone, uniti dalla bimba

di Lucia Bigozzi

Avversari sul campo, amici di sport e buoni sentimenti. Capita così che il turno con la sfida diretta tra le suadre di Dante Fc e Arezzo Est, rispettivamente prima e seconda in classifica, si carichi di un significato che va oltre le reti da segnare e la competizione per la conquista del campionato. Capita che l’amore superi tifo e tifoseria, gara e risultato: quando accade è un gol che non ha prezzo. Un mazzo di fiori in ricordo di una bambina e un lungo applauso, carico di commozione: è successo sul rettangolo verde nella partita che ha messo di fronte Dante e Arezzo Est, impegnate nel campionato Uisp di Eccellenza. Nella prima squadra gioca Gabriele Succi, babbo di Caterina scomparsa a dicembre. La bimba desiderata insieme alla moglie Cristina Rosi, nata a luglio 2020 il giorno in cui il cuore della mamma andò in arresto e la piccola fu fatta nascere al settimo mese di gravidanza con parto cesareo. Cristina era in coma quando ha dato alla luce Caterina e per due anni madre e figlia non si sono mai incontrate. Lo hanno fatto a primavera di un anno fa ed è stato un giorno memorabile: la famiglia riunita dopo tanto dolore, anche se niente era più come prima. L’arresto cardiaco ha provocato a Cristina e alla piccola Caterina gravi danni neurologici e motori, eppure nell’abbraccio del primo incontro, il tempo sembrava essersi fermato.

Caterina se n’è andata il primo giorno di dicembre per un’infenzione polmonare che non le ha dato scampo. Il giorno dell’ultimo saluto, nella chiesa di Alberoro, c’erano centinaia di persone a condividere il dolore di Gabriele e dei familiari. Da allora, il ricordo di Caterina e del suo breve passaggio terreno sono rimasti molto presenti nella comunità aretina, coinvolta nella gara di solidarietà che in questi anni è servita a garantire le cure a Cristina e alla figlia Caterina.

E’ dedicato proprio alla bimba con gli occhioni spalancati sul mondo, il gesto del capitano dell’Arezzo Est Bertoletti che a nome dei compagni e dei dirgenti, ha donato a Gabriele Succi un bellissimo mazzo di fiori in ricordo di Caterina con un biglietto: "Il GS Arezzo Est abbraccia la famiglia Succi “oltre i colori“". La consegna è avvenuta davanti alla tribuna da dove è partito un lungo applauso che ha accompagnato la commozione del pubblico.

"È stato un momento bellissimo di sport a dimostrazione che certe volte, proprio nelle rivalità di campo nascono gesti che vanno oltre il gioco e gli sfottò. Questo è il calcio amatoriale. Questo è quello che succede in questi campi", è il commento sul profilo Facebook postato dai giorcatori e dirigenti della squadra aretina.

"Ho provato una forte emozione e sono grato alla squadra dell’Arezzo Est. Caterina è sempre con noi e l’amore che è stata capace di diffondere nella sua breve vita, ha lasciato il segno e non finirà mai. E’ bello sentire l’affetto di tante persone", commenta Gabriele che nel giorno di San Valentino dedica un post alla sua Cristina con un foto di lui e Caterina.