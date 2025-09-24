Arma, rinnovo delle cariche. Pivotto torna alla guida di Cortona

CORTONADopo i saluti al maggiore Antonio De Santis, il Comune di Cortona ha accolto il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri. Il sindaco Luciano Meoni ha ricevuto in Municipio il capitano Roberto Pivotto, già alla guida della Compagnia cortonese nel 2019 per un breve periodo e da pochi giorni nuovamente nominato al comando.Ad accompagnarlo c’era il comandante della stazione di Cortona, Claudio Calicchia. Un incontro istituzionale che ha confermato il rapporto di collaborazione fra amministrazione comunale e Arma dei Carabinieri. "Ho voluto dare il benvenuto al nuovo comandante – ha dichiarato il sindaco Meoni – in un percorso di continuità che ha sempre visto grande collaborazione e lealtà. Auguro buon lavoro al capitano Pivotto e a tutti i militari quotidianamente impegnati per la tutela dell’ordine e della sicurezza". Il capitano Pivotto prende così le redini di una Compagnia che ha competenza sull’intera Valdichiana aretina, un territorio ampio e complesso che richiede attenzione costante sia sul fronte della prevenzione che su quello del presidio.Dopo la breve esperienza del 2019, l’ufficiale aveva ricoperto incarichi in altre regioni, tornando ora in Toscana -con un bagaglio di nuove esperienze operative - a guidare un lavoro quotidiano di contrasto alla microcriminalità e di vicinanza ai cittadini.

L.L.