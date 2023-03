Arezzo Wave va a caccia di scrittori: Vichi guida il "Word Contest"

Arezzo Wave e Red451 presentano la prima edizione del Concorso Letterario Arezzo Wave Word Contest — Musica e Vita. Il concorso letterario che offre spazio alla creatività e alla parola. L’incipit di questa Prima edizione lo suggerisce lo scrittore Marco Vichi: "Per leilui la musica era tutto, non poteva andare così…". I racconti che avranno ottenuto le migliori valutazioni saranno pubblicati in un’antologia formato e-book entro il 20 settembre . La Giuria che valuterà i racconti è composta da giornalisti, scrittori, lettori ed è presieduta dallo scrittore Marco Vichi, insieme a Mauro Valenti Fondatore Arezzo Wave, Renata Prevost scrittrice, Luca Ralli illustratore e Francesco Bevivino editore. Il Contest è aperto a tutti, purché maggiorenni, l’iscrizione è gratuita fino al 25 aprile, ogni partecipante può inviare un solo racconto inedito, in lingua italiana. Si intende un racconto mai pubblicato: né in versione cartacea, né e-book, né con attribuzione Isbn. Partendo dall’incipit di questa prima edizione, il racconto deve avere una lunghezza massima di 9.000 battute spazi inclusi.

La lettura dei racconti, per la selezione e la scelta dei finalisti, si svolgerà entro il 30 giugno. La comunicazione dei racconti selezionati avverrà il 5 settembre. La serata di premiazione si svolgerà il 6 ottobre ad Arezzo. Per partecipare è necessario inviare, entro e non oltre il 25 aprile il racconto inedito, la scheda di partecipazione compilata e una breve biografia (massimo 800 battute). Tutti i documenti devono essere in formato pdf e vanno spediti all’indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto: Arezzo Wave Word Contest 2023.

Prosegue un nuovo anno ricco di appuntamenti per Fondazione Arezzo Wave Italia, che conferma i progetti storici sul territorio italiano e la sua vocazione internazionale. Si sono appena aperte le iscrizioni per l’edizione 2023 di Arezzo Wave Music Contest, che giunge quest’anno alla sua 36a edizione, info: www.arezzowave.com.