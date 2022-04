La Fondazione a caccia di turisti: campagne mediatiche dedicate agli europeii

Arezzo, 4 aprile 2022 - Sono passati 2 anni di pandemia in cui Arezzo è stata meta quasi esclusivamente di italiani e ha intercettato turisti di prossimità, adesso la Fondazione Intour si muove per essere di nuovo calamita per gli europei. In vista di Pasqua, ponti di Primavera e stagione estiva, nel mirino ci sono soprattutto tedeschi, francesi e olandesi, da attrarre in città con mirate campagne mediatiche e social. Senza trascurare gli arrivi dall’Italia che hanno avuto il merito di salvare capra e cavoli in pandemia e che a marzo sono stati il 76%. “La situazione internazionale si riflette sul turismo, ma abbiamo imparato a lavorare stagione per stagione – dice il direttore della Fondazione Intour Rodolfo Ademollo - approvato per maggio, giugno, luglio e agosto un progetto che prevede la presenza massiccia di Arezzo nelle destinazioni turistiche specializzate, in molte riviste tedesche di settore ci saranno uscite dedicate alla città. Sul mercato francese presenti con campagne social e fiere con tour operator, blogger e giornalisti di settore, dove abbiamo presentato percorsi outdoor come quello su Ponte Buriano o le vie di Francesco. Per la prima volta Arezzo è stata inserita da Toscana Promozione nella campagna che sta facendo in Francia sul Rinascimento”.

La Fondazione è alla finestra e ha attivato tutti gli strumenti di analisi per capire che tipo di turismo intercettare, un’offerta diversa cucita sulle aspettative di ogni paese. “Ai francesi interessa il turismo culturale, promuoviamo Piero e Cimabue verso un target soprattutto di pensionati per cui costruiamo un percorso legato anche all’enogastronomia, ai tedeschi vendiamo bene gli agriturismi – continua Ademollo – c’è stato un incremento dei contatti sul sito, vedremo se si trasformeranno in prenotazioni”. Ma guardiamo anche al turismo di prossimità. “Grazie ai mercatini di Natale siamo forti sugli arrivi da Toscana, Lazio e Lombardia – dice Ademollo – il 10% delle attuali prenotazioni vengono da persone che sono state anche 1 solo giorno ad Arezzo a Natale, lavoriamo per fidelizzarli superando il mordi e fuggi. Stiamo migliorando accessibilità di siti culturali e archeologici condividendo informazioni con guide e sovrintendenza”. In arrivo un video di Paolo Sodi che promuove Arezzo tra spazi verdi e outdoor: “Immagini del Prato ma anche di Rondine e Ponte Buriano, del nostro Arno – dice Ademollo - una campagna social destinata al turismo di prossimità”. E se marzo ha chiuso con performance al 50% con punte dell’80 e le prenotazioni di Pasqua sono già oltre il 60%, a mettere un freno agli entusiasmi ci sono guerra e caro carburanti. “La guerra blocca l’interesse per viaggi soprattutto in aereo – spiega il direttore di Intour – perciò insisteremo sul turismo di vicinato grazie anche all’interesse scaturito dalle serie tv. Non sappiamo quanto peserà il caro carburanti su chi arriva in auto o in camper, ma registriamo nuovo interesse dagli Usa. La destinazione Arezzo è ben indicizzata e ha fatto passi da gigante”.