Sei Toscana e Rotary fanno educazione ambientale ad Arezzo

Arezzo, 1 aprile 2022 - Hanno preso il via in questi giorni nelle scuole di Arezzo le prime lezioni di “Rotary per l’ambiente”, il progetto di educazione ambientale promosso e ideato da Sei Toscana in collaborazione con i Rotary Club Area Etruria.

L’iniziativa, che si rivolge ai ragazzi ed alle ragazze delle scuole aretine che si sono iscritte a “Ri-creazione” (il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana), vede coinvolte 18 classi e quasi 300 ragazze e ragazzi nel solo comune di Arezzo.

“Siamo molti soddisfatti della grande partecipazione riscontrata da parte degli istituti scolastici di Arezzo – dicono il presidente Rotary Club Arezzo, Oreste Tavanti e Mario Scilla, presidente Rotary Club Arezzo Est –. Come Rotary, abbiamo da sempre manifestato una spiccata sensibilità rispetto alle tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente ed alla sostenibilità e siamo felici di aver promosso sul nostro territorio questo progetto in collaborazione con Sei Toscana. Riuscire a coinvolgere direttamente i giovani su queste tematiche è molto importante perché saranno proprio loro a portare nelle proprie case le buone pratiche. Solo qui ad Arezzo hanno partecipato quasi 300 ragazze e ragazzi, ma il progetto ‘Rotary per l’ambiente’ quest’anno è riuscito a coinvolgere quasi 1300 studenti di ben 18 comuni della provincia di Arezzo. Numeri che certificano la crescente sensibilità ambientale dei giovani che animano e vivono i nostri territori”.

Ad ogni studente, al termine del ciclo di incontri sui temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, saranno consegnati anche una Guida alla raccolta differenziata e il libro “Riusi: da rifiuti a risorse” prodotti grazie al contributo dei Club Rotary.

Il progetto “Rotary per l’ambiente” è organizzato e promosso da Sei Toscana insieme a Rotary Club Casentino, Rotary Club Arezzo, Rotary Club Arezzo Est, Rotary Club Cortona Valdichiana, Rotary Club Sansepolcro e Rotary Club Valdarno.