Arezzo sarà sede di un evento nazionale sul business digitale

Arezzo, 24 agosto 2023 – Arezzo sarà sede di un evento nazionale dedicato alle più recenti frontiere del business digitale, lo “Shopify Editions - Summer ‘23”.

Organizzato dal colosso canadese Shopify per la prima volta in Italia in modalità “in presenza”, l’appuntamento è fissato per giovedì 14 settembre, con un’intera giornata di formazione, dibattito e confronto che riunirà sviluppatori, manager e imprenditori da tutta la penisola, per approfondire le tendenze in tema di commercio online e offline, martketplace, omnicanalità e intelligenza artificiale. Shopify ha affidato l’organizzazione della giornata a Sintra, azienda aretina che da oltre vent’anni opera nell’ambito del commercio elettronico.

Lo “Shopify Editions - Summer ‘23” si terrà a partire dalle 14.00, nei locali del ristorante Doccia in località Rondine, con un incontro che approfondirà i temi legati all’omnicanalità e, quindi, all’integrazione tra i canali di vendita fisici e digitali, con uno sguardo alle possibilità derivanti dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale e alle opportunità del B2B.

I relatori presenteranno novità e funzionalità nell’ambito del commercio elettronico, tra aziende e verso privati, volte a implementare l’utilizzo di tutti i canali di vendita disponibili, in maniera integrata, per rendere il business più produttivo, creativo ed efficiente.

Come prologo allo “Shopify Editions - Summer ‘23”, la mattina a partire dalle 9.30 si terrà un workshop tecnico per addetti ai lavori quali sviluppatori o programmatori, in cui verranno approfonditi gli aspetti più tecnologici delle novità recentemente introdotte.

Sintra, nell’occasione, ha previsto la possibilità di una visita guidata della città di Arezzo e dei suoi tesori, nell’ottica di supportare il territorio e di diffonderne la conoscenza. L’iniziativa è patrocinata da ConfCommercio Firenze-Arezzo e sponsorizzata da ShippyPro, InPost, Shoppy, Shop Circle, Tunca e ICT Sviluppo.

«Ringraziamo Shopify per averci affidato l’organizzazione di un evento che farà di Arezzo la capitale del commercio digitale - spiega Michele Barbagli, Ceo di Sintra, - nonché un vero e proprio laboratorio di idee e di soluzioni all’avanguardia per le sfide del commercio moderno.

Nel corso della giornata parleremo di marketplace, vendite online B2B e B2C, omnicanalità e intelligenza artificiale, trattando tante tematiche sempre più centrali nelle politiche e nelle economie aziendali».