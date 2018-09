Arezzo,14 settembre 2018 - CENTOCINQUANTA assunzioni per chiudere la partita. O meglio: il primo tempo della partita. Non torna la bonaccia sul mare magnum dei rifiuti, non torna il sereno nei cieli di Sei Toscana. Anche perché da Firenze arriva l’altra notizia di giornata: è stata infatti fissata al 29 novembre l’udienza preliminare per i 6 imputati al centro della vicenda giudiziaria che aveva portato al commissariamento di Sei. Per loro i pm dell’inchiesta hanno chiesto il rinvio a giudizio. Si tratta di Andrea Corti, ex direttore generale di Ato Toscana Sud; Valerio Menaldi e Tommaso D’Onza amministratori e soci dello studio a cui l’ente aveva dato il compito di seguire l’iter della gara; di Marco Buzzichelli e Fabrizio Vigni.

Fin qui la grana giudiziaria che si aggiunge alle tante contese, l’ultima accesa dal sindaco Ghinelli, in qualità di presidente dell’Ato, che ha invitato i comuni a conteggiare i servizi non svolti per ottenere risarcimenti da scalare nelle tariffe. Ieri si è fatta sotto la Cisl all’indomani del tavolo senese intorno al quale è stata trovata la premessa di un’accordo. Dice in sostanza il sindacato: non bastano 150 assunzioni. E allo stesso tempo spara a zero sull’utilizzo del personale delle cooperative in servizi strutturali, scatenando l’ira di Confcooperative che tuona: «Così discriminate i lavoratori, chi sta in serie A e chi sta in serie B».

INSOMMA, è continua bagarre e non è difficile prevedere lo sviluppo di guerre e di guerriglie su più fronti, a cominciare da quello societario. Tornando alla Cisl, il sindacato chiede «l’apertura di un tavolo tecnico, con l’obiettivo di analizzare, cantiere per cantiere, quante sono le persone necessarie allo svolgimento dei servizi». E’ la base su cui concentrare la richiesta: «Un passaggio fondamentale per l’avvio del piano industriale anche perché crediamo che da questo si potrebbero configurare nuove possibilità di impiego». E dunque: «Riteniamo che il fabbisogno sia superiore a quanto si dichiari, aggirandosi sulle 220-250 unità».

L’ULTERIORE attacco riguarda le cooperative sociali. «Abbiamo chiesto a Sei di monitorare i numeri: quanti dipendenti con il contratto della cooperazione operano a oggi sul territorio di competenza del gestore unico? Attendiamo il prossimo tavolo per avere notizie più precise. Non basta impiegare le cooperative sociali per attuare quel piano di rientro che serve a Sei Toscana per ripartire, riappianando il disavanzo di 4 milioni e 200 mila euro». Il sindacato ribadisce poi la necessità di arrivare al contratto di servizio Utilitalia, e il sottinteso è che a questo si accompagni l’ingresso nella compagine societaria del gigante dell’energia Estra.

QUI SI INNESTA la dura replica delle cooperative affidata a Piero Morini, presidente di Arché che ha in affidamento parte dei servizi. «Non sanno - dice in sostanza Morini - cosa sono le cooperative di tipo B né che noi applichiamo un contratto riconosciuto e firmato dalla stessa Cisl. Non vorremmo che la furia propagandistica sia stata troppo forte da rultare annebbiante. Perché non si può dimenticare, e certo non lo può fare un sindacalista, che la funzione sociale delle cooperative di Tipo B è riconosciuta dallo Stato e dallo stesso contratto nazionale. Col nostro lavoro, che facciamo da molti anni, pensiamo soltanto alla raccolta differenziata».