Arezzo: Rauco domina alla Giostra di Montisi, "Felice del mio futuro nelle Quintane"

Adalberto Rauco vince la Giostra di Simone a Montisi ed interrompe la striscia positiva dell’altro cavaliere aretino Andrea Vernaccini, che con il cappotto dello scorso anno vantava tre vittorie consecutive.

Rauco ha dominato la gara e in sella a Cody ha portato con facilità il palio nella contrada della Piazza in una gara contraddistinta da molti errori da parte degli avversari.

Alle sue spalle la giovane riserva di Porta Santo Spirito Elia Taverni per San Martino, poi Andrea Vernaccini per Il Castello e in quarta posizione Filippo Fardelli per La Torre.

Una vittoria che ridà morale all’ex giostratore che lo scorso anno ha lasciato il quartiere di Porta Crucifera per dedicarsi alle quintane.

"Spero che questa vittoria alla Giostra di Montisi - dice Adalberto Rauco - sia di buon auspicio per gli obiettivi che mi sono posto.Mi dà morale e voglia di andare avanti. Ne avevo bisogno io e ne aveva bisogno la contrada della Piazza".

Nemmeno il tempo di festeggiare e già domenica prossima Adalberto Rauco sarà impegnato nel Palio di San Ginesio nelle Marche, mentre l’obiettivo delle quintane di Ascoli e Foligno non è stato ancora centrato.

"Sto lavorando per questo - dice Adalberto Rauco - adesso mi alleno con Lorenzo Paci e stiamo preparando i miei cavalli proprio per cercare di entrare ad Ascoli e Foligno. La mia strada adesso guarda verso le quintane".

E la Giostra del Saracino finisce in secondo piano.

"Non scalpito per rientrare - termina Rauco - adesso punto alle gare di velocità. E per questo mi sto allenando assiduamente. Per il resto mai dire mai. Ancora ho tanti anni di carriera davanti a me".

Sonia Fardelli